В Истре женщина избивала своего младенца

По информации следствия, 24-летняя женщина грубо игнорировала свои обязанности по воспитанию сына, подвергая его жестокому обращению и не предоставляя ему достаточное питание, одежду, место для сна и отдыха. Ей было безразлично к его здоровью. Она также не оказывала должного внимания лечению ребенка и не обеспечивала его госпитализацию.