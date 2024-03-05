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Posted Сегодня, 19:58

Published Сегодня, 19:58

Modified Сегодня, 20:00

Updated Сегодня, 20:00

В Истре женщина избивала своего младенца

5 марта 2024, 19:58
Следственный комитет Московской области объявил о начале уголовного расследования после обнаружения в городе Истра ребенка с переломами и синяками.

В соответствующем заявлении отмечается, что матери младенца предъявлены обвинения в нарушении своих родительских обязанностей, что является основанием для возбуждения уголовного дела по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, пишет RT.

По информации следствия, 24-летняя женщина грубо игнорировала свои обязанности по воспитанию сына, подвергая его жестокому обращению и не предоставляя ему достаточное питание, одежду, место для сна и отдыха. Ей было безразлично к его здоровью. Она также не оказывала должного внимания лечению ребенка и не обеспечивала его госпитализацию.

Кроме того, дознавателем начато уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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