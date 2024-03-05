Тюменцам рассказали, почему критически важно знать год постройки дома.

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Эксперт Newia.ru. генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева рассказала, почему год постройки дома имеет важное значение для будущих обладателей квартиры в нем.
Юлия Усачева обозначила, что возраст дом напрямую влияет на ее стоимость, чем старше дом — тем дешевле будет стоить на рынке жилье. Но также этот критерий оказывает большое значение на одобряемость ипотеки. Ведь банки неохотно выдают кредит, если в залоге будет находиться старое жилье. Практика показывает, что шансы получить ипотеку крайне малы, если дом старше 50 лет или имеет износ свыше 40-50%.
Вдобавок информация о годе постройки позволит покупателю определить из каких материалов, по каким технологиям и стандартам строился дом, ведь «сталинки», «хрущевки» имеют конкретные критерии постройки и строгий регламент.
Зная это вы сможете примерно определить уровень тепло- и шумоизоляции в доме, а также определить стоимость жилья при перепродаже.
Эксперт Newia.ru. объясняет, что информацию о годе постройки дома можно найти в выписке ЕГРН, а также в техпаспорте. Если нет возможности посмотреть эти документы, можно проверить на сайте Росреестра. Для этого достаточно зайти в реестр объектов жилищного фонда и вбить нужный адрес. Вдобавок эту информацию можно проверить в сервисе ГИС «ЖКХ».