Тюменцам рассказали, почему критически важно знать год постройки дома.

Юлия Усачева обозначила, что возраст дом напрямую влияет на ее стоимость, чем старше дом — тем дешевле будет стоить на рынке жилье. Но также этот критерий оказывает большое значение на одобряемость ипотеки. Ведь банки неохотно выдают кредит, если в залоге будет находиться старое жилье. Практика показывает, что шансы получить ипотеку крайне малы, если дом старше 50 лет или имеет износ свыше 40-50%.