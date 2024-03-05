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Published Сегодня, 06:41

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Тюменцам рассказали, почему критически важно знать год постройки дома.

Тюменцам рассказали, почему критически важно знать год постройки дома

5 марта 2024, 06:41
Фото: 1MI
Тюменцам рассказали, почему критически важно знать год постройки дома.
Многие тюменцы сейчас склоняются к выбору недвижимость на вторичном рынке. Эксперт объяснил, почему перед покупкой важно знать год постройки дома и как это можно сделать быстро, без бумажной волокиты.

Эксперт Newia.ru. генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева рассказала, почему год постройки дома имеет важное значение для будущих обладателей квартиры в нем.

На что влияет год постройки дома?

Юлия Усачева обозначила, что возраст дом напрямую влияет на ее стоимость, чем старше дом — тем дешевле будет стоить на рынке жилье. Но также этот критерий оказывает большое значение на одобряемость ипотеки. Ведь банки неохотно выдают кредит, если в залоге будет находиться старое жилье. Практика показывает, что шансы получить ипотеку крайне малы, если дом старше 50 лет или имеет износ свыше 40-50%.

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Зачем покупателю знать год постройки дома

Вдобавок информация о годе постройки позволит покупателю определить из каких материалов, по каким технологиям и стандартам строился дом, ведь «сталинки», «хрущевки» имеют конкретные критерии постройки и строгий регламент.

Зная это вы сможете примерно определить уровень тепло- и шумоизоляции в доме, а также определить стоимость жилья при перепродаже.

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Как узнать год постройки дома

Эксперт Newia.ru. объясняет, что информацию о годе постройки дома можно найти в выписке ЕГРН, а также в техпаспорте. Если нет возможности посмотреть эти документы, можно проверить на сайте Росреестра. Для этого достаточно зайти в реестр объектов жилищного фонда и вбить нужный адрес. Вдобавок эту информацию можно проверить в сервисе ГИС «ЖКХ».

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