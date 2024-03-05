Тюменский ЖК получил награду главной федеральной премии среди девелоперов.

Проект «Айвазовский City» от девелопера ЭНКО стал одним из 16 финалистов со всей России и единственным, представляющим Тюменскую область на престижном конкурсе. ЖК занял третье место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации» и третье место в номинации для высотных домов. Также проект из Тюмени стал единственным крупным объектом, занявшим призовое место — золото и серебро достались проектам небольшой застройки.