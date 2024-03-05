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Updated Сегодня, 04:56

Тюменский ЖК получил награду главной федеральной премии среди девелоперов.

Тюменский ЖК получил награду главной федеральной премии среди девелоперов

5 марта 2024, 04:54
Фото: ЭНКО
Тюменский ЖК получил награду главной федеральной премии среди девелоперов.
Третье место премии «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ» получил тюменский комплекс «Айвазовский City». В конкурсе участвовали 1420 жилых комплекса от 630 застройщиков.

Тюменские специалисты и решения — особенно востребованы

Проект «Айвазовский City» от девелопера ЭНКО стал одним из 16 финалистов со всей России и единственным, представляющим Тюменскую область на престижном конкурсе. ЖК занял третье место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации» и третье место в номинации для высотных домов. Также проект из Тюмени стал единственным крупным объектом, занявшим призовое место — золото и серебро достались проектам небольшой застройки.

Так как награждение проходило в рамках Российской строительной недели, тюменские эксперты выступили на различных пленарных сессиях и круглых столах Российской строительной неделе, их профессионализм высоко оценили на федеральном уровне.

«Наших экспертов не просто приглашают, их просят и очень ждут, потому что видят, какими темпами развивается ЭНКО, как начинает выделяться на федеральном уровне. Награда премией ТОП ЖК является авторитетным признанием высоких потребительских качеств жилого комплекса», — отметила Юлия Файзулина, коммерческий директор ЭНКО.

Отметим, что в этом году обладатель гран-при ТОП ЖК–2024 определялся по итогам открытых шоу-презентаций. В их рамках каждый из 16 финалистов презентовал свой жилой комплекс-новостройку с использованием артистических приемов, световых, звуковых и музыкальных эффектов с современной анимацией.

По итогам шоу большое жюри, в составе которого около 300 представителей девелоперских компаний и архитектурных бюро, путем электронного голосования определило обладателя гран-при.

Чем отличился призер?

Судьи высоко оценили качество и идею тюменского ЖК. Особое внимание привлекло благоустройство, так как в границах комплекса располагается настоящий сад. Там уже посадили 400 деревьев и более 60 тысяч цветов и кустарников. Девелопер верит, что такое количество зелени приносит эстетическое удовольствие и положительно влияет на здоровье наших резидентов.

Выдержал тюменский девелопер и высокие стандарты современности. В «Айвазовский City» всё продумано. Дворы — камерное пространство без машин. За безопасность отвечают домофоны с функцией Face ID, круглосуточная охрана, видеонаблюдение по всей территории и внутри домом. Также имеется теплый подземный паркинг.

Совокупность внедренных в комплекс современных подходов высоко оценили в рамках Российской строительной недели, к тому же 5 спикеров выступали на различных круглых столах и делились своим экспертным мнением, что значительно повышает уровень тюменских специалистов в глазах федеральных экспертов.

«Жилой комплекс „Айвазовский City“ — впечатляющий проект, который уже стал не только жемчужиной нашей компании, но и жемчужиной нашего города. Сегодня со всей страны — девелоперы, архитекторы и представители власти приезжают посмотреть на Айвазовский City», — рассказали в компании ЭНКО.

Отметим, что в Тюменской области высоко ценят заслуги девелоперов, так как регион активно вкладывается в развитие строительства. Грамотное взаимодействие власти и бизнеса помогает возводить в Тюмени такие уникальные проекты, которые ценятся на федеральном рынке.

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