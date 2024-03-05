Тюменский опыт поможет в развитии креативных индустрий в регионах России

«При разработке документа мы изучили лучшие региональные практики, которые стали основой стандарта. Кроме того, вместе с депутатами Государственной Думы подготовили проект федерального закона по развитию креативных индустрий. В первом чтении закон был принят, сейчас мы готовимся ко второму. Надеюсь, что в этом году будет выстроена системная работа на федеральном и региональном уровнях, чтобы появились все возможности по росту доли креативных индустрий в экономике России», — сказала генеральный директор АСИ.