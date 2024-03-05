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Posted 5 марта, 12:35

Published 5 марта, 12:35

Modified Сегодня, 22:39

Updated Сегодня, 22:39

Тюменский опыт поможет в развитии креативных индустрий в регионах России

Тюменский опыт поможет в развитии креативных индустрий в регионах России

5 марта 2024, 12:35
Фото: nashgorod.ru
Практический опыт Тюменской области и еще шести субъектов использован в региональном стандарте развития креативных индустрий, который Агентство стратегических инициатив разработало по поручению президента России. Об этом на профильном совещании сообщила гениректор АСИ Светлана Чупшева.

В режиме видео-конференц-связи во встрече принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

Региональный стандарт — это комплекс лучших практик, представленный в виде 12 мер, рекомендуемых для формирования региональной системы поддержки креативных индустрий. Среди них — создание опорной организации для развития креативных индустрий и системы подготовки кадров, поддержка экспорта, а также повышение спроса на продукцию, работы и услуги этого сектора экономики.

«При разработке документа мы изучили лучшие региональные практики, которые стали основой стандарта. Кроме того, вместе с депутатами Государственной Думы подготовили проект федерального закона по развитию креативных индустрий. В первом чтении закон был принят, сейчас мы готовимся ко второму. Надеюсь, что в этом году будет выстроена системная работа на федеральном и региональном уровнях, чтобы появились все возможности по росту доли креативных индустрий в экономике России», — сказала генеральный директор АСИ.

Сейчас вклад креативных индустрий в ВВП страны, по данным Росстата, оценивается в 3 процента. Цель, на достижение которой в том числе направлено внедрение стандарта, — увеличить данный показатель до 6 процентов. К этой работе уже присоединились 46 российских регионов.

«Развитие креативных индустрий — один из приоритетов социально-экономического развития Тюменской области. Это зафиксировано в региональной Стратегии социально-экономического развития до 2030 года и нашей программе инвестиционного развития», — прокомментировал итоги совещания Александр Моор.

В регионе создан Тюменский кластер развития креативных индустрий, в который уже вошли 27 компаний, отметил губернатор. В настоящее время идет работа по созданию планов инвестиционного развития в сфере креативных индустрий для пяти муниципалитетов региона.

В рамках выполнения поручения президента России в Тюменской области проводятся ярмарки креативных индустрий. Точками притяжения для работающих в этой сфере предпринимателей и потребителей их продукции и услуг стали пешеходная улица Дзержинского в Тюмени, фестиваль «Проводник», форум креативных предпринимателей «КПД».

«Вся наша работа на этом направлении строится на результатах масштабного исследования креативной экономики, которое было проведено в Тюмени. Мы заинтересованы в полном внедрении регионального стандарта», — резюмировал Александр Моор.

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