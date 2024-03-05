Тюменский «Ключ к жизни» получил дипломом Союза педиатров России

Наш «Ключ к жизни» уникален. Он объединяет возможности бюджета области и благотворителей. Это позволяет сверх программы госгарантий лечить тяжелобольных детей и проводить им реабилитацию. На протяжении 12 лет участниками «Ключа к жизни» стали тысячи маленьких пациентов с врожденными пороками развития, сложными генетическими и неврологическими заболеваниями.