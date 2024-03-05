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Posted 5 марта, 12:12

Published 5 марта, 12:12

Modified Сегодня, 01:35

Updated Сегодня, 01:35

Тюменский «Ключ к жизни» получил дипломом Союза педиатров России

Тюменский «Ключ к жизни» получил дипломом Союза педиатров России

5 марта 2024, 12:12
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм
Тюменский проект социального партнерства «Ключ к жизни» награжден дипломом Союза педиатров России. Об этом расскзал в своем телеграм-канаде глава региона Александр МоорЮ отметив, что эксперты по достоинству оценили вклад наших медиков в сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения.

Наш «Ключ к жизни» уникален. Он объединяет возможности бюджета области и благотворителей. Это позволяет сверх программы госгарантий лечить тяжелобольных детей и проводить им реабилитацию. На протяжении 12 лет участниками «Ключа к жизни» стали тысячи маленьких пациентов с врожденными пороками развития, сложными генетическими и неврологическими заболеваниями.

Родителям таких ребятишек тяжело справляться в одиночку, и помощь каждого, кто жертвует на благотворительный проект, неоценима. Самый доступный способ присоединиться — отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом КЛЮЧ и через пробел указать цифрами сумму пожертвования в рублях.

Помогать — в характере сибиряков!

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