Тюменские компании повысили зарплаты строителям

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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По данным аналитиков HeadHunter, в топ-5 самых сфер областей по наибольшему приросту предложений о работе вошли «Страхование» (+57%), «Высший и средний менеджмент», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Финансы, бухгалтерия» (+36% в каждой), «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (+35%), «Маркетинг, реклама, PR» (+34,5%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (+31%).
Что касается заработной платы, то наиболее выросли предполагаемые заработки за последний месяц в отраслях «Безопасность» (43,9 тысячи рублей), «Строительство» (93,2 тысячи рублей), «Менеджмент» (106,3 тысячи рублей), «Обслуживание» (56,7 тысячи), «Транспорт» (102 тысячи рублей) — прирост составил от 12 до 17%.
В пятерку профобластей, с наиболее высоким спросом на специалистов за февраль вошли: «Рабочий персонал» (22% вакансий), «Продажи, обслуживание клиентов» (20%), «Строительство, недвижимость (19%), „Производство, сервисное обслуживание“ (18%), „Транспорт, логистика, перевозки“ (13%). Самая высокая конкуренция за рабочие места была зафиксирована в розничной торговле и автобизнесе, где на одну вакансию приходилось чуть больше двух резюме.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области усилилась конкурентная борьба между работодателями за вахтовых работников. За последний год предлагаемый заработок был увеличен на 16% и достиг 127,5 тысячи рублей.