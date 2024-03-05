Тюменские компании повысили зарплаты строителям

В пятерку профобластей, с наиболее высоким спросом на специалистов за февраль вошли: «Рабочий персонал» (22% вакансий), «Продажи, обслуживание клиентов» (20%), «Строительство, недвижимость (19%), „Производство, сервисное обслуживание“ (18%), „Транспорт, логистика, перевозки“ (13%). Самая высокая конкуренция за рабочие места была зафиксирована в розничной торговле и автобизнесе, где на одну вакансию приходилось чуть больше двух резюме.