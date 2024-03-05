Предприниматели из КНР стремятся развивать бизнес в России

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Участники обсудили развитие бизнес-отношений между двумя государствами и создание инструментов для взаимного продвижения и информационной поддержки предпринимательских инициатив.
По сообщению издания, Антон Кобяков назвал 2024 год важным для отношений России и Китая. В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между странами. Поэтому он подчеркнул важность вклада предпринимателей из России и Китая в развитие экономического сотрудничества и создание благоприятных условий для инвестиций, пишет 56orb.ru
Во время встречи прошло обсуждение укрепления сотрудничества в рамках разработанных правительствами механизмов, а также работы бизнес-миссий на различных площадках — и это стало одним из самых важных событий мероприятия. Стороны в том числе обсудили участие предпринимателей из Китая в проектах и мероприятиях Фонда Росконгресс, таких как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и Кавказский инвестиционный форум.
В последние годы Фонд Росконгресс особое внимание уделяет укреплению связей между российским и иностранным бизнесом, в первую очередь из Китайской Народной Республики и других дружественных государств. Экосистема инвестиционных проектов фонда включает проект «Инвестируй в Россию» и Международный центр совместных инициатив (ICJI), на основе которых Фондом Росконгресс уже заключено несколько соглашений о сотрудничестве с предприятиями и бизнес-организациями из Китая.
Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь отметил, что китайские компании заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса в России, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается Российская Федерация в международной торговле. Союз состоит из 4 тысяч членов, которые активно участвуют в развитии экономических отношений между Китаем и Россией. Участие в инвестиционных проектах открывает большие возможности для российских и китайских компаний, ориентированных на установление взаимных контактов и выход на совместные рынки.