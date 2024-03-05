Предприниматели из КНР стремятся развивать бизнес в России

Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь отметил, что китайские компании заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса в России, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается Российская Федерация в международной торговле. Союз состоит из 4 тысяч членов, которые активно участвуют в развитии экономических отношений между Китаем и Россией. Участие в инвестиционных проектах открывает большие возможности для российских и китайских компаний, ориентированных на установление взаимных контактов и выход на совместные рынки.