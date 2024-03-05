Почти 1,5 тыс. бесплатных процедур ЭКО проведут в Тюменской области в этом году

Posted 5 марта, 12:13
Published 5 марта, 12:13
Modified Сегодня, 22:47
Updated Сегодня, 22:47
В регионе реализуются современные репродуктивные технологии. Среди них — криоперенос. Врачи используют эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО. Их подвергают криоконсервации, а затем размораживают для переноса в полость матки.
Процедуру экстракорпорального оплодотворения можно сделать по полису ОМС. Для этого следует обратиться к участковому врачу акушеру-гинекологу в женскую консультацию по месту прикрепления и обозначить проблему.
К 2025 году в рамках проекта «Демография» в России планируется провести не менее 450 тысяч процедур ЭКО. Только в Тюменской области на 2024 год на прохождение процедуры могут рассчитывать порядка 1,4 тыс. женщин.
Жительницы Тюменской области могут получить процедуру экстракорпорального оплодотворения бесплатно — по полису ОМС.
Рекомендуется проходить данную процедуру женщинам в возрасте до 35 лет и в течение полугода после этой даты, в том случае, если лечение бесплодия оказалось нерезультативным.
ЭКО могут назначить и в других ситуациях, например, когда оплодотворение с помощью этого метода будет более эффективным, в сравнении с другими, или когда у одного из родителей могут быть наследственные заболевания либо ВИЧ.