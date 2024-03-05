«Насоли бывшему»: тюменкам предлагают поздравления с 8 Марта за деньги

В опубликованном на «Авито» объявлении также размещен прайс-лист на дополнительные услуги. В частности, за поцелуй в щеку придется заплатить 10 тысяч рублей, в руку — 5 тысяч, назвать «любимая» — 10 тысяч, сделать селфи в автомобиле — 5 тысяч. За 30 тысяч рублей предприимчивый тюменец согласен на поцелуй в губы, за такую сумму разрешит положить даме руку на свою коленку.