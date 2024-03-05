«Насоли бывшему»: тюменкам предлагают поздравления с 8 Марта за деньги

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Подарить букет, организовать поздравление за 15 тысяч рублей предлагает представительницам прекрасного пола один из тюменцев.
«Поздравлю вас с прекрасным праздником за ваш счет! Подъеду к назначенному времени и месту на автомобиле бизнес-класса, подарю вам букет (оплачиваете отдельно) и уеду — 15 тысяч рублей. Насоли бывшему, утри нос коллегам или подругам! Пишите, не стесняйтесь», — отмечает «бизнесмен».
В опубликованном на «Авито» объявлении также размещен прайс-лист на дополнительные услуги. В частности, за поцелуй в щеку придется заплатить 10 тысяч рублей, в руку — 5 тысяч, назвать «любимая» — 10 тысяч, сделать селфи в автомобиле — 5 тысяч. За 30 тысяч рублей предприимчивый тюменец согласен на поцелуй в губы, за такую сумму разрешит положить даме руку на свою коленку.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пытаются заработать на приезде в областную столицу общественницы Екатерины Мизулиной. Горожане продают открытки с автографами общественницы. Стоимость от 350 рублей до 5 тысяч рублей.