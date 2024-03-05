nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Тюменкам предлагают купить на 8 Марта поздравление за 15 тысяч рублей

«Насоли бывшему»: тюменкам предлагают поздравления с 8 Марта за деньги

5 марта 2024, 07:33
Фото: 1MI

Тюменкам предлагают купить на 8 Марта поздравление за 15 тысяч рублей

В преддверии праздника 8 Марта предприимчивые тюменцы организовали новый вид заработка — поздравление дам с Международным женским днем за их счет.
Сюжет
Подарок
Фото: Авито

Подарить букет, организовать поздравление за 15 тысяч рублей предлагает представительницам прекрасного пола один из тюменцев.

«Поздравлю вас с прекрасным праздником за ваш счет! Подъеду к назначенному времени и месту на автомобиле бизнес-класса, подарю вам букет (оплачиваете отдельно) и уеду — 15 тысяч рублей. Насоли бывшему, утри нос коллегам или подругам! Пишите, не стесняйтесь», — отмечает «бизнесмен».

В опубликованном на «Авито» объявлении также размещен прайс-лист на дополнительные услуги. В частности, за поцелуй в щеку придется заплатить 10 тысяч рублей, в руку — 5 тысяч, назвать «любимая» — 10 тысяч, сделать селфи в автомобиле — 5 тысяч. За 30 тысяч рублей предприимчивый тюменец согласен на поцелуй в губы, за такую сумму разрешит положить даме руку на свою коленку.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пытаются заработать на приезде в областную столицу общественницы Екатерины Мизулиной. Горожане продают открытки с автографами общественницы. Стоимость от 350 рублей до 5 тысяч рублей.

Читайте также:
Тюменская семья ведет неравный бой с соседями, приютившими пса в подъезде«Трансграничный вопрос»: может ли соседняя область помочь спасти Туру от иссушения?«Могут забрать землю»: тюменцы не могут начать стройку из-за перекопанных дорог
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Подарки#8 Марта#Подарок
«Трансграничный вопрос»: может ли соседняя область помочь спасти Туру от иссушения?
Сегодня, 06:27
Тюменская семья ведет неравный бой с соседями, приютившими пса в подъезде
Сегодня, 06:57
«Северные люди» в ресурсе: в Тюмени спортсмены будут бороться с мигрантами-нелегалами
Сегодня, 04:12
Тюменцам рассказали, почему критически важно знать год постройки дома
Сегодня, 06:41
Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?
Вчера, 07:05
Тюменский ЖК получил награду главной федеральной премии среди девелоперов
Сегодня, 04:54