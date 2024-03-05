На тюменской «трассе смерти» 38-летнего водителя убило отлетевшим колесом

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Металлическая часть отлетевшего колеса влетела в боковое стекло эвакуатора «Тата», убив водителя.
38-летний водитель эвакуатора скончался на месте происшествия, водитель грузовика не пострадал. Из-за инцидента оказалась заблокирована разделительная часть полосы дороги. Сейчас движение по трассе восстановлено.
Ранее «Наш город» сообщал, что на данном участке трассы была образована многокилометровая пробка, протяженность которой составила 50 км. Ряд автомобилистов жаловались на затрудненное движение.