На тюменской «трассе смерти» 38-летнего водителя убило отлетевшим колесом

На трассе Тюменской области погиб молодой водитель эвакуатора

На 35-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД, часть колеса автомобиля «Камаз» врезалась в форточку эвакуатора, который двигался по соседней полосе.