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Published Сегодня, 15:42

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Updated Сегодня, 15:44

На трассе Тюменской области погиб молодой водитель эвакуатора

На тюменской «трассе смерти» 38-летнего водителя убило отлетевшим колесом

5 марта 2024, 15:42
Фото: ГИБДД по Тюменской области

На трассе Тюменской области погиб молодой водитель эвакуатора

На 35-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД, часть колеса автомобиля «Камаз» врезалась в форточку эвакуатора, который двигался по соседней полосе.
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Авария

Металлическая часть отлетевшего колеса влетела в боковое стекло эвакуатора «Тата», убив водителя.

38-летний водитель эвакуатора скончался на месте происшествия, водитель грузовика не пострадал. Из-за инцидента оказалась заблокирована разделительная часть полосы дороги. Сейчас движение по трассе восстановлено.

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Ранее «Наш город» сообщал, что на данном участке трассы была образована многокилометровая пробка, протяженность которой составила 50 км. Ряд автомобилистов жаловались на затрудненное движение.

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