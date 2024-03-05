Албанские университеты внедрят программу медиаграмотности при поддержке США

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Информацию об этом опубликовал RT.
В описании программы указывается, что обучение медиаграмотности разрабатывается и реализуется с целью повышения уровня медиаграмотности среди албанских граждан, особенно студентов, путем выявления дезинформации, поступающей в Албанию из-за рубежа.
Посольство США в Тиране уже три года поддерживает проекты, направленные на то, чтобы превратить потребление медиа в активный и критический процесс для албанских граждан и, таким образом, помочь им лучше понять возможности искажения информации и манипулирования в СМИ.
В рамках программы сотрудники американского посольства планируют увеличить устойчивость молодежи к дезинформации, фейковым новостям, теориям заговора и пропаганде с помощью тренингов, конкурсов и других мероприятий.
Помимо этого, в рамках инициативы предусмотрено обучение преподавателей для продвижения медиаграмотности в университетах.