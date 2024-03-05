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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Албанские университеты внедрят программу медиаграмотности при поддержке США

5 марта 2024, 15:21
В рамках этого проекта будет осуществляться сотрудничество с албанскими университетами с целью «внедрения медиаграмотности».

Информацию об этом опубликовал RT.

В описании программы указывается, что обучение медиаграмотности разрабатывается и реализуется с целью повышения уровня медиаграмотности среди албанских граждан, особенно студентов, путем выявления дезинформации, поступающей в Албанию из-за рубежа.

Посольство США в Тиране уже три года поддерживает проекты, направленные на то, чтобы превратить потребление медиа в активный и критический процесс для албанских граждан и, таким образом, помочь им лучше понять возможности искажения информации и манипулирования в СМИ.

В рамках программы сотрудники американского посольства планируют увеличить устойчивость молодежи к дезинформации, фейковым новостям, теориям заговора и пропаганде с помощью тренингов, конкурсов и других мероприятий.

Помимо этого, в рамках инициативы предусмотрено обучение преподавателей для продвижения медиаграмотности в университетах.

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