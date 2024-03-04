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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 07:55

В Тюменской области мэрию наказали за нападение собаки на ребенка

В Тюменской области мэрию наказали за нападение собаки на ребенка

4 марта 2024, 07:53
Фото: 1MI

В Тюменской области мэрию наказали за нападение собаки на ребенка

Бездомная собака напала на девочку, когда та возвращалась из школы. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошел осенью 2023 года. Агрессивная собака напала на ребенка и погрызла кисть левой руки, девочку доставили в Областную больницу №4 Ишима, где ей оказали медицинскую помощь.

«Ответственность за причинение вреда здоровью в результате укуса бездомной собаки должно нести муниципальное образование, на территории которого произошел инцидент, поскольку действующим законодательством установлена обязанность муниципальных образований за контролем безнадзорных животных», — пояснили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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Суд взыскал с администрации Ишимского района в пользу пострадавшей девочки компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в поселке в Тюменской области собака напала на мальчика. По данному факту Следственный комитет инициировал проверку.

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#Общество#Пострадавшие#Животные#Новости тюмени#Компенсация морального вреда#Бродячие собаки#Любовь Селезнева
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