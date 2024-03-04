В Тюменской области мэрию наказали за нападение собаки на ребенка

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Инцидент произошел осенью 2023 года. Агрессивная собака напала на ребенка и погрызла кисть левой руки, девочку доставили в Областную больницу №4 Ишима, где ей оказали медицинскую помощь.
«Ответственность за причинение вреда здоровью в результате укуса бездомной собаки должно нести муниципальное образование, на территории которого произошел инцидент, поскольку действующим законодательством установлена обязанность муниципальных образований за контролем безнадзорных животных», — пояснили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Суд взыскал с администрации Ишимского района в пользу пострадавшей девочки компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в поселке в Тюменской области собака напала на мальчика. По данному факту Следственный комитет инициировал проверку.