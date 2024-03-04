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Posted 4 марта, 12:23

Published 4 марта, 12:23

Modified Сегодня, 22:21

Updated Сегодня, 22:21

Тюмень и Тобольск готовятся к встрече железнодорожного круиза «В Сибирь»

Тюмень и Тобольск готовятся к встрече железнодорожного круиза «В Сибирь»

4 марта 2024, 12:23
Фото: Информцентр правительства Тюменской области/телеграм
Туристический поезд совершит две остановки на территории региона: 8 марта в Тюмени и 9 марта в Тобольске, передает Информационный центр правительства региона.

На перроне тюменского вокзала гостей встретят сибиряки, которые подарят женщинам цветы и открытки. Здесь же отдыхающие смогут угоститься чаем от потомков купцов Колокольниковых.

Затем туристы отправятся в Ялуторовск, где испекут метровый блин, примут участие в народных забавах и крестьянском застолье.

По возвращении в Тюмень гостей ждет обзорная экскурсия, оздоровление на термальном курорте и атмосферная прогулка по набережной.

На следующий день в Тобольске отдыхающие познакомятся с достопримечательностями города.

Следующий железнодорожный круиз «В Сибирь» запланирован уже в апреле.

Туризм — одно из перспективных направлений для Тюменской области. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма. Отрасль также стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в области.

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