Тюмень и Тобольск готовятся к встрече железнодорожного круиза «В Сибирь»

Posted 4 марта, 12:23
Published 4 марта, 12:23
Modified Сегодня, 22:21
Updated Сегодня, 22:21
На перроне тюменского вокзала гостей встретят сибиряки, которые подарят женщинам цветы и открытки. Здесь же отдыхающие смогут угоститься чаем от потомков купцов Колокольниковых.
Затем туристы отправятся в Ялуторовск, где испекут метровый блин, примут участие в народных забавах и крестьянском застолье.
По возвращении в Тюмень гостей ждет обзорная экскурсия, оздоровление на термальном курорте и атмосферная прогулка по набережной.
На следующий день в Тобольске отдыхающие познакомятся с достопримечательностями города.
Следующий железнодорожный круиз «В Сибирь» запланирован уже в апреле.
Туризм — одно из перспективных направлений для Тюменской области. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма. Отрасль также стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в области.