В Сочи опрокинулся «Панцирь-С1», эксперты дали комментарии

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Сообщается, что машина не вошла в поворот и опрокинулась на бок. Кадры ДТП уже есть в Сети. На них видно, что техника не сильно пострадала. Есть информация, что водителю не требуется серьёзная медицинская помощь, пишет inkazan.ru.
Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко акцентировал внимание на том, что данный комплекс не предназначен для маневрирования по узким улицам. У него другие задачи. Также он отметил высокий центр тяжести этой машины, что подразумевает определённые особенности вождения.
Издание Avia.pro, в свою очередь, не исключает вины водителя, который мог войти в поворот на высокой скорости, что привело к ДТП.
Напомним: «Панцирь-С1» может успешно бороться с разными воздушными целями. Он может устанавливаться на различные типы шасси или базироваться стационарно.
Разработка комплекса была начата ещё при СССР. Работы завершились в 1994 году, руководило ими АО «Конструкторское бюро приборостроения».