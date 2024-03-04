nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Сочи опрокинулся «Панцирь-С1», эксперты дали комментарии

В Сочи опрокинулся «Панцирь-С1», эксперты дали комментарии

4 марта 2024, 12:13
Фото: 1MI
29 февраля на одной из улиц Сочи произошло опрокидывание зенитного комплекса «Панцирь-С1» на шасси КамАЗа.

Сообщается, что машина не вошла в поворот и опрокинулась на бок. Кадры ДТП уже есть в Сети. На них видно, что техника не сильно пострадала. Есть информация, что водителю не требуется серьёзная медицинская помощь, пишет inkazan.ru.

Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко акцентировал внимание на том, что данный комплекс не предназначен для маневрирования по узким улицам. У него другие задачи. Также он отметил высокий центр тяжести этой машины, что подразумевает определённые особенности вождения.

Издание Avia.pro, в свою очередь, не исключает вины водителя, который мог войти в поворот на высокой скорости, что привело к ДТП.

Напомним: «Панцирь-С1» может успешно бороться с разными воздушными целями. Он может устанавливаться на различные типы шасси или базироваться стационарно.

Разработка комплекса была начата ещё при СССР. Работы завершились в 1994 году, руководило ими АО «Конструкторское бюро приборостроения».

Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?
Сегодня, 07:05
«Ради успокоения»: общественник предлагает покрасить стены тюменских СИЗО в розовый
Сегодня, 08:49
«Расслабляться рано»: врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени
Сегодня, 08:26
Тюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»
Сегодня, 03:56
Тюменские компании усилят борьбу за вахтовиков
Сегодня, 03:35
Зима вернется: арктический циклон принесет в Тюмень 25-градусные морозы
Сегодня, 07:27