Тюменское госучереждение потратит на покупку китайского гибрида 7 миллионов рублей

Указано, что автомобиль должен быть полноприводным, иметь гибридный двигатель — электрический и бензиновый, автоматическую коробку передач. До 100 километров врач авто должен разгоняться не более чем за 6 секунд, максимальная возможная скорость — не менее 170 км/ч.