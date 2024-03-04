nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Тюменское госучереждение покупает китайский внедорожник за 7 миллионов рублей

Тюменское госучереждение потратит на покупку китайского гибрида 7 миллионов рублей

4 марта 2024, 08:10
Фото: 1MI

Тюменское госучереждение покупает китайский внедорожник за 7 миллионов рублей

Тюменское управление государственной экспертизы проектной документации объявило тендер на поставку внедорожника стоимостью 6 миллионов 957 тысяч рублей. Соответствующая закупка размещена на портале Госзакупки.

В документах указано, что подрядчик должен предоставить китайский гибрид Aito M7 или эквивалентный ему автомобиль годом выпуска не позже 2023. Цвет кузова и салона — предпочтительно черный.

Указано, что автомобиль должен быть полноприводным, иметь гибридный двигатель — электрический и бензиновый, автоматическую коробку передач. До 100 километров врач авто должен разгоняться не более чем за 6 секунд, максимальная возможная скорость — не менее 170 км/ч.

В Тюмени завоют сирены. Второй раз за последние две недели
Узнать подробнее

Авто должен быть оснащен круиз-контролем, светодиодными фарами, датчиками дождя и света обогревом сидений и боковых зеркал, системой мониторинга слепых зон, интеллектуальной системой помощи при парковке, системой бесключевого доступа и т. д.

Автомобиль подрядчик должен будет поставить в течение десяти дней со дня подписания контракта. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 11 марта 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что на тюменский авторынок заходят новые китайские бренды автомобилей. В этом году в автоцентры поступят модернизированные модели Haval H9.

Читайте также:
Зима вернется: арктический циклон принесет в Тюмень 25-градусные морозыТюменцы разобрали все билеты на концерт «любимой группы Путина»Жительница Тюмени обнаружила в котлете из кулинарии кусок стекла. Фото
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Автомобили#Закупки#Аукцион#Госзакупки
Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?
Сегодня, 07:05
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
1 марта, 09:05
«Расслабляться рано»: врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени
Сегодня, 08:26
Тюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»
Сегодня, 03:56
Тюменские компании усилят борьбу за вахтовиков
Сегодня, 03:35
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
1 марта, 07:45