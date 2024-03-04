Тюменское госучереждение потратит на покупку китайского гибрида 7 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В документах указано, что подрядчик должен предоставить китайский гибрид Aito M7 или эквивалентный ему автомобиль годом выпуска не позже 2023. Цвет кузова и салона — предпочтительно черный.
Указано, что автомобиль должен быть полноприводным, иметь гибридный двигатель — электрический и бензиновый, автоматическую коробку передач. До 100 километров врач авто должен разгоняться не более чем за 6 секунд, максимальная возможная скорость — не менее 170 км/ч.
Авто должен быть оснащен круиз-контролем, светодиодными фарами, датчиками дождя и света обогревом сидений и боковых зеркал, системой мониторинга слепых зон, интеллектуальной системой помощи при парковке, системой бесключевого доступа и т. д.
Автомобиль подрядчик должен будет поставить в течение десяти дней со дня подписания контракта. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 11 марта 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что на тюменский авторынок заходят новые китайские бренды автомобилей. В этом году в автоцентры поступят модернизированные модели Haval H9.