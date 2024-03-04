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Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Свыше 60 проверенных франшиз разместили на цифровой платформе МСП. РФ

Свыше 60 проверенных франшиз разместили на цифровой платформе МСП. РФ

4 марта 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney
В каталоге нового сервиса по подбору франшиз от Корпорации МСП уже представлено более 60 прошедших экспертизу предложений. Они будут доступны всем зарегистрированным на платформе МСП.РФ предпринимателям из любого субъекта РФ.

Каждая франшиза сопровождается подробной информацией, включая стоимость, платежи, стартовый капитал и другие данные. Также сервис позволяет сравнивать понравившиеся предложения, пишут РИА Новости.

Сейчас сервис предлагает франшизы по 10 отраслям. Среди них производство, медицинские и спортивные услуги, строительная сфера, общепит и другие.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич акцентировал внимание на пользе нового сервиса для начинающих предпринимателей. У них есть возможность выбирать действительно надежные предложения, проверенные экспертами.

Сервис также приносит пользу владельцам франшиз, которые могут подавать онлайн-заявки на включение их предложений в каталог. Каждому владельцу франшизы предоставляется личный кабинет на платформе МСП.РФ для получения и обработки заявок на покупку его франшизы.

Исаевич также сообщил, что по договоренностям с франчайзерами Корпорация МСП будет отслеживать информацию о статусах рассмотрения заявок пользователей вплоть до открытия новых объектов.

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