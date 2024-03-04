Свыше 60 проверенных франшиз разместили на цифровой платформе МСП. РФ

Сервис также приносит пользу владельцам франшиз, которые могут подавать онлайн-заявки на включение их предложений в каталог. Каждому владельцу франшизы предоставляется личный кабинет на платформе МСП.РФ для получения и обработки заявок на покупку его франшизы.