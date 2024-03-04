Свыше 60 проверенных франшиз разместили на цифровой платформе МСП. РФ

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:54
Каждая франшиза сопровождается подробной информацией, включая стоимость, платежи, стартовый капитал и другие данные. Также сервис позволяет сравнивать понравившиеся предложения, пишут РИА Новости.
Сейчас сервис предлагает франшизы по 10 отраслям. Среди них производство, медицинские и спортивные услуги, строительная сфера, общепит и другие.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич акцентировал внимание на пользе нового сервиса для начинающих предпринимателей. У них есть возможность выбирать действительно надежные предложения, проверенные экспертами.
Сервис также приносит пользу владельцам франшиз, которые могут подавать онлайн-заявки на включение их предложений в каталог. Каждому владельцу франшизы предоставляется личный кабинет на платформе МСП.РФ для получения и обработки заявок на покупку его франшизы.
Исаевич также сообщил, что по договоренностям с франчайзерами Корпорация МСП будет отслеживать информацию о статусах рассмотрения заявок пользователей вплоть до открытия новых объектов.