Секреты поддержания здоровья иммунной системы после зимы

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Иммунная система является сложной системой, объединяющей различные органы, такие как печень, селезенка, аппендикс, тимус, костный мозг, лимфоидная ткань и клетки крови. Она защищает организм от инфекций, опухолей, травм и других патологий, пишет pravda.ru.
Один из ключевых шагов к поддержанию здоровья иммунитета — это ведение здорового образа жизни. Важно помнить, что укрепление иммунной системы с помощью лекарств может быть опасным и требует назначения врача после соответствующей проверки.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют здоровое питание, физические упражнения и своевременную вакцинацию для укрепления иммунитета. Включение большего количества фруктов и овощей в рацион, регулярные прогулки также могут помочь улучшить работу иммунной системы.