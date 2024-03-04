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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Секреты поддержания здоровья иммунной системы после зимы

4 марта 2024, 17:06
После окончания зимы иммунитет может ослабнуть, что приводит к снижению его эффективности. Роспотребнадзор напоминает о важности заботы о здоровье иммунной системы и предостерегает от возможных проблем.

Иммунная система является сложной системой, объединяющей различные органы, такие как печень, селезенка, аппендикс, тимус, костный мозг, лимфоидная ткань и клетки крови. Она защищает организм от инфекций, опухолей, травм и других патологий, пишет pravda.ru.

Один из ключевых шагов к поддержанию здоровья иммунитета — это ведение здорового образа жизни. Важно помнить, что укрепление иммунной системы с помощью лекарств может быть опасным и требует назначения врача после соответствующей проверки.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют здоровое питание, физические упражнения и своевременную вакцинацию для укрепления иммунитета. Включение большего количества фруктов и овощей в рацион, регулярные прогулки также могут помочь улучшить работу иммунной системы.

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