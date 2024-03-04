Психолог рассказала про посттравматическое расстройство

Серебрякова объясняет, что у каждого человека есть свой предел того, что его психика способна выдержать. Когда человек сталкивается с потрясением, которое слишком сильно для него, его психика может реагировать соответствующим образом. Это может проявляться в кошмарах или даже панических атаках.