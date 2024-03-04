Психолог рассказала про посттравматическое расстройство

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Серебрякова объясняет, что у каждого человека есть свой предел того, что его психика способна выдержать. Когда человек сталкивается с потрясением, которое слишком сильно для него, его психика может реагировать соответствующим образом. Это может проявляться в кошмарах или даже панических атаках.
Доктор также отмечает, что часто человек испытывает ужас, когда видит картину, ощущает запах или слышит звуки, которые напоминают ему о страшном событии.
Согласно словам Серебряковой, не каждый может самостоятельно справиться с посттравматическим расстройством. Если это расстройство делает жизнь слишком трудной и неудобной, необходимо немедленно обратиться к врачу.