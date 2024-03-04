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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Психолог рассказала про посттравматическое расстройство

4 марта 2024, 10:37
Психолог Дарья Серебрякова утверждает, что если человек ощущает внутреннюю тревогу и напряжение, а также неожиданные вспышки агрессии, возможно, у него есть посттравматическое расстройство, пишет Pravda.Ru.

Серебрякова объясняет, что у каждого человека есть свой предел того, что его психика способна выдержать. Когда человек сталкивается с потрясением, которое слишком сильно для него, его психика может реагировать соответствующим образом. Это может проявляться в кошмарах или даже панических атаках.

Доктор также отмечает, что часто человек испытывает ужас, когда видит картину, ощущает запах или слышит звуки, которые напоминают ему о страшном событии.

Согласно словам Серебряковой, не каждый может самостоятельно справиться с посттравматическим расстройством. Если это расстройство делает жизнь слишком трудной и неудобной, необходимо немедленно обратиться к врачу.

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