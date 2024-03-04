Подростки встретились с активистами движения «Трезвая Тюмень»

По словам организаторов, юноши и девушки сделали для себя много выводов. Подростки активно участвовали в дискуссиях, интересовались мерами, которые в настоящее время предпринимаются в России для продвижения идей трезвости и оздоровления населения. Представителей движения «Трезвая Тюмень» подростки провожали аплодисментами. Многие высказали намерение после завершения своего реабилитационного курса присоединиться к активистам общественной организации для работы со сверстниками по принципу «от равного — к равному».