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Подростки встретились с активистами движения «Трезвая Тюмень»

Подростки встретились с активистами движения «Трезвая Тюмень»

4 марта 2024, 19:59
Фото: 1MI
В областном центре профилактики и реабилитации прошла встреча участников реабилитационной программы «Ступени» с активистами общественной организации «Трезвая Тюмень». О мероприятии рассказали в департаменте соцразвития региона.
Фото: Департамент социального развития Тюменской области

Во главе общественной организации «Трезвая Тюмень» стоят отставные офицеры, которые более 30 лет работают с молодежью, в том числе в учебных заведениях. Встреча прошла в рамках проекта, получившего поддержку гранта губернатора Тюменской области.

По словам организаторов, юноши и девушки сделали для себя много выводов. Подростки активно участвовали в дискуссиях, интересовались мерами, которые в настоящее время предпринимаются в России для продвижения идей трезвости и оздоровления населения. Представителей движения «Трезвая Тюмень» подростки провожали аплодисментами. Многие высказали намерение после завершения своего реабилитационного курса присоединиться к активистам общественной организации для работы со сверстниками по принципу «от равного — к равному».

Как отметил культорганизатор Областного центра профилактики и реабилитации Андрей Трацевский, важно, чтобы в ходе смены участники проекта «Ступени» постоянно общались с мудрыми и знающими людьми, получая от них важные жизненные установки. Зачастую в последующем они выбирают себе в качестве наставника таких значимых взрослых, которые сумели заинтересовать их полезными увлечениями.

Справка: областной стационарно-дистанционный сетевой проект реабилитации и индивидуального сопровождения подростков, склонных к употреблению психотропных веществ «Ступени», действует на базе Областного центра профилактики и реабилитации с 2005 года.

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