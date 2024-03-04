Ностальгия и чуть-чуть о будущем: что обещают тюменцам кандидаты в президенты

Владислав Даванков сделал упор на человеческие истории. В ролике про науку он рассказывает о своём дедушке — знаменитом химике. И тут же предлагает, чтобы зарплата школьных учителей была не меньше 75 тысяч, а в науку привлекали дополнительные инвестиции. Тезис о необходимости поднять зарплату врачам иллюстрирует рассказом о том, как в ковид медики спасли ему жизнь. При этом самый молодой кандидат, которому на днях исполнилось 40 лет, рисует образ будущего: даёт пять роботу, осматривает передовые производства. И выступает за то, чтобы модернизация затронула каждое предприятие. Указывает на то, что от этого вырастут зарплаты. Часто упоминает свою предвыборную программу. Кстати, Владислав Даванков единственный из кандидатов, кто выложил её в открытый доступ на сайте davankov2024.ru