Известный певец Дмитрий Маликов приедет в Тюмень на съемки клипа

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В настоящее время на эту съемку кастинговое агентство «ПУШКА» ищет профессиональных актеров, похожих на известного артиста в детстве и юности.
Телеграм-канал «Темы Тюмени» сообщает, что агентству нужны мальчик 10 лет и парень 18 лет. Также необходим кандидат на роль друга. За съемки обещают заплатить.
Отметим, что Дмитрий Маликов родился в Москве. По какой именно причине он выбрал Тюмень в качестве места для съемок своего клипа — не сообщается.
Ранее в Тюмени разыскивали трех девушек на роль в кино.