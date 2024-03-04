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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Известный певец Дмитрий Маликов приедет в Тюмень на съемки клипа

Известный певец Дмитрий Маликов приедет в Тюмень на съемки клипа

4 марта 2024, 15:43
Фото: телеграм-канал Дмитрия Маликова
Известный певец Дмитрий Маликов снимет клип в Тюмени. Событие пройдет в сибирском городе 8 марта.

В настоящее время на эту съемку кастинговое агентство «ПУШКА» ищет профессиональных актеров, похожих на известного артиста в детстве и юности.

Телеграм-канал «Темы Тюмени» сообщает, что агентству нужны мальчик 10 лет и парень 18 лет. Также необходим кандидат на роль друга. За съемки обещают заплатить.

Отметим, что Дмитрий Маликов родился в Москве. По какой именно причине он выбрал Тюмень в качестве места для съемок своего клипа — не сообщается.

Ранее в Тюмени разыскивали трех девушек на роль в кино.

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