nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Депутаты Думы Тюменского района признали успешной деятельность «Росводоканал Тюмень»

Депутаты Думы Тюменского района признали успешной деятельность «Росводоканал Тюмень»

4 марта 2024, 08:25
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Результаты реализации концессионных соглашений, нацеленных на централизацию систем водоснабжения и водоотведения в Тюменском районе, депутатам Думы муниципального образования представила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Сумма инвестиций за четыре года работы на территории Тюменского района превысила 2,5 млрд рублей. Построено и реконструировано 181 км водопроводов и 132 км сетей водоотведения. Введены в эксплуатацию канализационная насосная станция с точкой слива в районе села Успенка, водонасосная станция в селе Ембаево. Всего завершено строительство 49 объектов.

«За этими цифрами — комфорт и благополучие жителей Тюменского района. За время нашей работы на территории вдвое увеличилась протяженность сетей водоснабжения и водоотведения. Чистой питьевой водой обеспечены 13 тыс человек. Число наших абонентов увеличилось на 122% с 31 до 70 тыс человек. Вместе с тем на 23% уменьшилось количество аварийных отключений водоснабжения и на 20% повреждений сетей», — подчеркнула Ольга Сарбаева.

Сейчас водоканал в начале пути. Ежегодно предприятие строит сотни километров сетей водоснабжения и водоотведения по всем направлениям муниципального образования. По двум соглашениям будет проложено 500 километров коммуникаций. В ближайшей перспективе будет построено еще девять сливных станций, канализационные и водонасосные станции. До 2027 года в развитие коммунальной инфраструктуры района планируется инвестировать почти 10 млрд рублей.

Депутаты Думы Тюменского района отметили успешную работу «Росводоканал Тюмень» по исполнению концессионных соглашений. Все принятые обязательства предприятие выполняет качественно и в установленные сроки. Сейчас рассматривается вопрос о заключении третьего концессионного соглашения и передаче на обслуживание тюменского водоканала отдаленных поселений муниципалитета.

Справка о компании

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 650 млн кубометров воды и принимают на очистку 600 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 21,8 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.

Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 241,730 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 гг. на природоохранную деятельность направлено более 5,818 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.

Читайте также:
Тюменское госучереждение потратит на покупку китайского гибрида 7 миллионов рублейЗима вернется: арктический циклон принесет в Тюмень 25-градусные морозыЖительница Тюмени обнаружила в котлете из кулинарии кусок стекла. Фото
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Росводоканал#Водоканал#Тюмень Водоканал
Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?
Сегодня, 07:05
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
1 марта, 09:05
«Расслабляться рано»: врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени
Сегодня, 08:26
Тюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»
Сегодня, 03:56
Тюменские компании усилят борьбу за вахтовиков
Сегодня, 03:35
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
1 марта, 07:45