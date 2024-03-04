Депутаты Думы Тюменского района признали успешной деятельность «Росводоканал Тюмень»

Сейчас водоканал в начале пути. Ежегодно предприятие строит сотни километров сетей водоснабжения и водоотведения по всем направлениям муниципального образования. По двум соглашениям будет проложено 500 километров коммуникаций. В ближайшей перспективе будет построено еще девять сливных станций, канализационные и водонасосные станции. До 2027 года в развитие коммунальной инфраструктуры района планируется инвестировать почти 10 млрд рублей.