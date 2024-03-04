Депутаты Думы Тюменского района признали успешной деятельность «Росводоканал Тюмень»

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Сумма инвестиций за четыре года работы на территории Тюменского района превысила 2,5 млрд рублей. Построено и реконструировано 181 км водопроводов и 132 км сетей водоотведения. Введены в эксплуатацию канализационная насосная станция с точкой слива в районе села Успенка, водонасосная станция в селе Ембаево. Всего завершено строительство 49 объектов.
«За этими цифрами — комфорт и благополучие жителей Тюменского района. За время нашей работы на территории вдвое увеличилась протяженность сетей водоснабжения и водоотведения. Чистой питьевой водой обеспечены 13 тыс человек. Число наших абонентов увеличилось на 122% с 31 до 70 тыс человек. Вместе с тем на 23% уменьшилось количество аварийных отключений водоснабжения и на 20% повреждений сетей», — подчеркнула Ольга Сарбаева.
Сейчас водоканал в начале пути. Ежегодно предприятие строит сотни километров сетей водоснабжения и водоотведения по всем направлениям муниципального образования. По двум соглашениям будет проложено 500 километров коммуникаций. В ближайшей перспективе будет построено еще девять сливных станций, канализационные и водонасосные станции. До 2027 года в развитие коммунальной инфраструктуры района планируется инвестировать почти 10 млрд рублей.
Депутаты Думы Тюменского района отметили успешную работу «Росводоканал Тюмень» по исполнению концессионных соглашений. Все принятые обязательства предприятие выполняет качественно и в установленные сроки. Сейчас рассматривается вопрос о заключении третьего концессионного соглашения и передаче на обслуживание тюменского водоканала отдаленных поселений муниципалитета.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 650 млн кубометров воды и принимают на очистку 600 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 21,8 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 241,730 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 гг. на природоохранную деятельность направлено более 5,818 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.