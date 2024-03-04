Боец из Тюмени погиб при пожаре в ростовской гостинице

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Номер в гостинице загорелся вечером 22 февраля. На месте пожара были найдены тела двух мужчин, один из них — боец из Тюмени. Он направлялся домой и остался в гостинице на ночлег, сообщает donday.ru.
Родные забили тревогу после того, как у них не вышло с ним связаться 23 февраля и выяснилось, что в поезд он не сел. Позже им стало известно о гибели мужчины.
Ранее «Наш город» сообщал, что в пятиэтажном доме в тобольском поселке Сумкино сгорела квартира. На месте пожара было найдено тело человека.