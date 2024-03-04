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Published Сегодня, 08:16

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Updated Сегодня, 08:18

Боец из Тюмени погиб при пожаре в Ростовской области

Боец из Тюмени погиб при пожаре в ростовской гостинице

4 марта 2024, 08:16
Фото: 1MI

Боец из Тюмени погиб при пожаре в Ростовской области

Пожар произошел в гостинице в городе Миллерово Ростовской области. Предположительно, возгорание могло возникнуть из-за непотушенной сигареты.

Номер в гостинице загорелся вечером 22 февраля. На месте пожара были найдены тела двух мужчин, один из них — боец из Тюмени. Он направлялся домой и остался в гостинице на ночлег, сообщает donday.ru.

Фото: donday.ru

Родные забили тревогу после того, как у них не вышло с ним связаться 23 февраля и выяснилось, что в поезд он не сел. Позже им стало известно о гибели мужчины.

Ранее «Наш город» сообщал, что в пятиэтажном доме в тобольском поселке Сумкино сгорела квартира. На месте пожара было найдено тело человека.

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