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Posted 3 марта, 15:28

Published 3 марта, 15:28

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Уральская компания займется техподдержкой приложений «Авито»

Уральская компания займется техподдержкой приложений «Авито»

3 марта 2024, 15:28
Фото: 1MI
Компания «Авито» заключила соглашение с уральской Doubleapp по внешнему сопровождению операционных процессов некоторых своих приложений.

Согласно информации Lenta.ru, поддержкой приложений «Авито», «Автотека» и «Хараба» теперь будут заниматься внешние подрядчики — Doubletapp и стартап «Бизнес технологии».

В «Авито» отмечают: частичная передача рутинных процессов поддержки приложений на аутсорсинг позволит разгрузить инхаус-команды, больше времени уделять развитию сервисов внутри приложения и быстрее реагировать на запросы пользователей. Представители сервиса поделились, что экспертиза в мобильной разработке и развитии IT-продуктов у компании находится на высоком уровне, поэтому решение о передаче операционных задач внешнему партнеру было лишь вопросом времени и связано с фокусировкой собственной команды на core-областях разработки.

«Партнерство заключено и начнется с пилотирования нескольких процессов. Мы давно знаем Doubletapp и людей, которые там работают, и уверены в их высокой квалификации», сообщили в пресс-службе «Авито».

В современном мире все больше крупных компаний обращаются к внешним подрядчикам для разработки приложений. Например, KTS создала mini-приложение для строительной и девелоперской компании ПИК, обеспечивающее быстрый поиск недвижимости. Roxiemobile приложила усилия в развитие мобильного приложения для банка «Ренессанс Кредит», проведя технический аудит, выявив ключевые проблемы разработки и предложив рекомендации по улучшению качества кода.

Еще одним примером является компания Softline, которая оказывает техническую поддержку Orac Decor, специализирующейся на дизайне. Softline обеспечивает бесперебойную работу и доступность всех информационных ресурсов, систем и сервисов.

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