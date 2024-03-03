Уральская компания займется техподдержкой приложений «Авито»

Posted 3 марта, 15:28
Published 3 марта, 15:28
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Согласно информации Lenta.ru, поддержкой приложений «Авито», «Автотека» и «Хараба» теперь будут заниматься внешние подрядчики — Doubletapp и стартап «Бизнес технологии».
В «Авито» отмечают: частичная передача рутинных процессов поддержки приложений на аутсорсинг позволит разгрузить инхаус-команды, больше времени уделять развитию сервисов внутри приложения и быстрее реагировать на запросы пользователей. Представители сервиса поделились, что экспертиза в мобильной разработке и развитии IT-продуктов у компании находится на высоком уровне, поэтому решение о передаче операционных задач внешнему партнеру было лишь вопросом времени и связано с фокусировкой собственной команды на core-областях разработки.
«Партнерство заключено и начнется с пилотирования нескольких процессов. Мы давно знаем Doubletapp и людей, которые там работают, и уверены в их высокой квалификации», сообщили в пресс-службе «Авито».
В современном мире все больше крупных компаний обращаются к внешним подрядчикам для разработки приложений. Например, KTS создала mini-приложение для строительной и девелоперской компании ПИК, обеспечивающее быстрый поиск недвижимости. Roxiemobile приложила усилия в развитие мобильного приложения для банка «Ренессанс Кредит», проведя технический аудит, выявив ключевые проблемы разработки и предложив рекомендации по улучшению качества кода.
Еще одним примером является компания Softline, которая оказывает техническую поддержку Orac Decor, специализирующейся на дизайне. Softline обеспечивает бесперебойную работу и доступность всех информационных ресурсов, систем и сервисов.