Уральская компания займется техподдержкой приложений «Авито»

В «Авито» отмечают: частичная передача рутинных процессов поддержки приложений на аутсорсинг позволит разгрузить инхаус-команды, больше времени уделять развитию сервисов внутри приложения и быстрее реагировать на запросы пользователей. Представители сервиса поделились, что экспертиза в мобильной разработке и развитии IT-продуктов у компании находится на высоком уровне, поэтому решение о передаче операционных задач внешнему партнеру было лишь вопросом времени и связано с фокусировкой собственной команды на core-областях разработки.