Участие Китая в развитии межвузовского кампуса в Тюмени обсудили на ВФМ-2024 в Сочи

Posted 3 марта, 13:19
Published 3 марта, 13:19
Modified Сегодня, 22:03
Updated Сегодня, 22:03
В центре внимания — обсуждение совместных образовательных программ, а также участие Китая в создании кампуса мирового уровня в Тюмени, который создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты».
«Достигнут ряд договоренностей по развитию сетевых партнерских образовательных программ, которые реализуют наши вузы. Студенты из Китайской Народной Республики уже учатся в наших университетах, и я уверен, что это только начало. Все раскрывать не буду. Встреча с вице-президентом Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Юань Миндао прошла конструктивно. Уверен, что впереди у нас есть интересные проекты, востребованные и в России, и в Китае», — сказал Алексей Райдер.
По итогам встречи стало известно, что студенты из Тюменской области посетят Китай.
Работы по строительству сооружений для укрепления левого берега реки Туры, озера Круглое, обустройству искусственных земельных участков на озере, а также возведению дамбы выполнит компания АО «Мостострой-11» в несколько этапов. Контракт стоимостью порядка 1,6 миллиарда рублей был заключен в конце 2023 года.
Ориентировочная протяженность дамбы составит 600 метров, протяженность берегоукрепления со стороны озера Круглое — 700 метров, площадь создаваемых искусственных земельных участков на водном объекте — 3,5 гектара.
Напомним, проект по созданию межуниверситетского кампуса в Тюмени осуществляется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.