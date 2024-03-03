Участие Китая в развитии межвузовского кампуса в Тюмени обсудили на ВФМ-2024 в Сочи

«Достигнут ряд договоренностей по развитию сетевых партнерских образовательных программ, которые реализуют наши вузы. Студенты из Китайской Народной Республики уже учатся в наших университетах, и я уверен, что это только начало. Все раскрывать не буду. Встреча с вице-президентом Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Юань Миндао прошла конструктивно. Уверен, что впереди у нас есть интересные проекты, востребованные и в России, и в Китае», — сказал Алексей Райдер.