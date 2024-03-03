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Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Тюменская тиктокерша стала участницей шоу на выживание

Тиктокерша из Тюмени покинула в первый день новое экстремальное шоу. Что случилось?

3 марта 2024, 04:39
Фото: тг-канал Выживалити

Тюменская тиктокерша стала участницей шоу на выживание

Тиктокерша из Тюмени Юлия Гаврилина стала участницей нового шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!». Девушка решила побороться за главный приз — 10 миллионов рублей.

Правда, выбыла в первый же день вместе с безвременно ушедшим в 2023 году шоуменом Дмитрием Красиловым («Пухляш»). Ребята добрались до лагеря самыми последними, поэтому покинули проект.

«Я даже не успела понять, что происходит, как нас уже сажают в вертолет и говорят: „Прыгайте!“, Испытала шок, ведь я даже не успела подумать „хочу я/не хочу я“. С такими испытаниями в жизни ранее я не сталкивалась», — рассказала Юлия.

Съёмки проходили осенью 2023 года в Абхазии. Участниками проекта стали 14 человек, в числе которых звезды шоу «Секретный миллионер», «Адская кухня», «Дом-2», «Пацанки», «Фабрика звезд», «Битва экстрасенсов», блогеры и другие.

Согласно условиям проекта, участники будут жить в лагере, где будут проходить испытания в режиме 24/7. Авторы шоу утверждают, что это испытания не только на физическую выносливость, но и на психологическую стабильность.

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«„Выживалити» — самое жестокое и трансформационное шоу на российском телевидении. Что меня восхитило в участниках, так это ничем не уничтожимое стремление остаться людьми. На современном российском телевидении должно быть такое камертональное шоу, которое радирует в мир сигнал о том, какую фундаментальную роль играют человеческие ценности», — отметил ведущий шоу Вадим Демчог.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменское шоу «Вечерний хэштег» завоевало три диплома TV BRICS в рамках национальной премии «Хедлайнеры ESG-принципов». Лучшие эфиры будут транслировать на сайте TV BRICS на четырех языках.

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