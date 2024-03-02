Вечернее ток-шоу тюменского телеканала будут транслировать на четырех языках

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Награждение состоялось в Санкт-Петербурге. В состав в жюри премии вошли председатель Всероссийского общества охраны природы, депутат Государственной думы РФ, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, глава департамента международного сотрудничества TV BRICS Дарья Иванькова, гендиректор международной сети TV BRICS Жанна Толстикова.
Как пояснили в пресс-службе телеканала «Тюменское время», по условиям конкурса, лучшие эфиры «Вечернего хэштега» разместят на ресурсах TV BRICS (международная сеть партнерских СМИ в странах БРИКС+) на четырех языках.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в апреле подведут итоги «Народной премии», в рамках которой будут выбраны лучшие рестораны, базы отдыха, салоны красоты, образовательные центры и т. д.