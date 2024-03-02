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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Вечернее шоу тюменского телеканала получило международную награду от TV BRIC

Вечернее ток-шоу тюменского телеканала будут транслировать на четырех языках

2 марта 2024, 05:18
Фото: ВК Тюменское время

Вечернее шоу тюменского телеканала получило международную награду от TV BRIC

Три спецдиплома TV BRICS получила команда «Вечернего хэштега» («Тюменское время») в рамках национальной премии «Хедлайнеры ESG-принципов» за вклад в продвижение повестки устойчивого развития.

Награждение состоялось в Санкт-Петербурге. В состав в жюри премии вошли председатель Всероссийского общества охраны природы, депутат Государственной думы РФ, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, глава департамента международного сотрудничества TV BRICS Дарья Иванькова, гендиректор международной сети TV BRICS Жанна Толстикова.

Как пояснили в пресс-службе телеканала «Тюменское время», по условиям конкурса, лучшие эфиры «Вечернего хэштега» разместят на ресурсах TV BRICS (международная сеть партнерских СМИ в странах БРИКС+) на четырех языках.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в апреле подведут итоги «Народной премии», в рамках которой будут выбраны лучшие рестораны, базы отдыха, салоны красоты, образовательные центры и т. д.

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