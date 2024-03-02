Тюменцев призовут на военные сборы

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
«Призвать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — сказано в документе.
Обязанности по подготовке и проведению военных сборов возложены на органы исполнительной власти в регионах.
Отметим, военные сборы являются ежегодным мероприятием. Призыву подлежат граждане, находящие в запасе. Освобождены от учений те, у кого имеется бронь от организаций на период мобилизации, сотрудники Росгвардии и МЧС, педагоги и студенты.
Кроме того, не призывают многодетных отцов и матерей, а также лиц с непогашенной судимостью.
Имеется и возрастной ценз — рядовых и сержантов могут призывать до 50 лет, младших и старших офицеров — до 60 и 65 соответственно, а высших — до 70. Для женщин действуют особые условия: те из них, кто имеет офицерское звание, остаются в запасе до 50 лет, остальные — до 45.
В Тюменской области крайний раз мероприятие было проведено в августе 2023 года. Тогда в учебных сборах участие приняли порядка 100 человек.