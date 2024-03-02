Тюменцев призовут на военные сборы

Имеется и возрастной ценз — рядовых и сержантов могут призывать до 50 лет, младших и старших офицеров — до 60 и 65 соответственно, а высших — до 70. Для женщин действуют особые условия: те из них, кто имеет офицерское звание, остаются в запасе до 50 лет, остальные — до 45.