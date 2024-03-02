Тюменский межуниверситетский кампус представлен на фестивале молодежи в Сочи

Межуниверситетский кампус создается в Тюмени в рамках нацпроекта «Наука и университеты», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Он должен объединить потенциал университетов и научно-технологических предприятий для подготовки молодых энергичных предпринимателей и ученых, которые захотят остаться жить и трудиться в Тюменской области, развивая региональную экономику, подчеркнул Александр Моор.