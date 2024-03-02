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Posted 2 марта, 12:34

Published 2 марта, 12:34

Modified Сегодня, 21:22

Updated Сегодня, 21:22

Тюменский межуниверситетский кампус представлен на фестивале молодежи в Сочи

Тюменский межуниверситетский кампус представлен на фестивале молодежи в Сочи

2 марта 2024, 12:34
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области
Тюменский межуниверситетский кампус должен стать точкой притяжения для талантливых и амбициозных молодых людей из дружественных России стран. Об этом заявил губернатор Александр Моор на презентации концепции проекта на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе».

Участники фестиваля увидели макет будущего кампуса и прилегающей инфраструктуры. С помощью интерактивной панели наши соотечественники и зарубежные гости узнали о высоком уровне научно-технологического развития Тюменской области.

«На Всемирном фестивале молодежи очень много гостей, в том числе студентов, из разных стран мира, а также республик, краев и областей Российской Федерации. Концепция кампуса предполагает, что мы создаем его не только для выпускников средних школ Тюменской области, Югры, Ямала и других соседних регионов. Для нас очень важно, чтобы он работал как точка притяжения для молодых, талантливых, амбициозных ребят из дружественных стран», — отметил губернатор.

Межуниверситетский кампус создается в Тюмени в рамках нацпроекта «Наука и университеты», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Он должен объединить потенциал университетов и научно-технологических предприятий для подготовки молодых энергичных предпринимателей и ученых, которые захотят остаться жить и трудиться в Тюменской области, развивая региональную экономику, подчеркнул Александр Моор.

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