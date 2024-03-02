Тюменские чиновники пойдут в суд, чтобы построить дорогу в деревне Дударева

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Так как собственник участка в деревне Дударева отказался продавать земельный участок, через который по проекту пройдет новая магистраль, администрация Тюменского района намерена решать данный вопрос через суд.
«Сейчас решается вопрос выкупа земельного участка под дорогой, так как он находится в частной собственности. От предложенной администрацией Тюменского района суммы собственник отказался, вопрос будет решен в ходе судебного заседания в марте текущего года», — пояснили в администрации Тюменского района Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что трассу М-12 продлят до Тюмени в 2025 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию РФ.