Цены на квартиры-студии в Тюмени выросли за год на 1 миллион рублей

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
По данным аналитиков агентства недвижимости «Этажи», наибольший рост цен затронул студии формата 1+. Годом ранее стоимость только 14% таких квартир превышала 6 миллионов рублей, сегодня 45% студий 1+ стоят более 6 миллионов.
Что касается средней цены квадратного метра в новостройках, то за последний год она увеличилась на 15,5% — до 127,8 тысяч рублей. Наиболее дорогой «квадрат» в историческим центре Тюмени, Заречном микрорайоне и в районе Драмтеатра — 245 тысяч и 175 тысяч рублей соответственно, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год аренда квартир подорожала на 12%. В среднем месяц аренды обходится в 19 тысяч рублей.