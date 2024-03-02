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В Тюмени цены на квартиры-студии превышают 4,5 миллиона рублей

Цены на квартиры-студии в Тюмени выросли за год на 1 миллион рублей

2 марта 2024, 04:51
Фото: 1MI

В Тюмени цены на квартиры-студии превышают 4,5 миллиона рублей

Квартиры-студии в тюменских новостройках подорожали за последний год на более чем на 500 тысяч рублей. Если в январе 2023 года средняя стоимость такой недвижимости составляла 3-3,5 миллиона рублей, то в январе 2024 года — 3,5-4,5 миллиона рублей и более.

По данным аналитиков агентства недвижимости «Этажи», наибольший рост цен затронул студии формата 1+. Годом ранее стоимость только 14% таких квартир превышала 6 миллионов рублей, сегодня 45% студий 1+ стоят более 6 миллионов.

Что касается средней цены квадратного метра в новостройках, то за последний год она увеличилась на 15,5% — до 127,8 тысяч рублей. Наиболее дорогой «квадрат» в историческим центре Тюмени, Заречном микрорайоне и в районе Драмтеатра — 245 тысяч и 175 тысяч рублей соответственно, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год аренда квартир подорожала на 12%. В среднем месяц аренды обходится в 19 тысяч рублей.

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