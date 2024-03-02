Самозанятые тюменцы могут получить финансовую поддержку на развитие бизнеса

Займ до 500 000 рублей предоставляет Фонд микрофинансирования Тюменской области самозанятым. Средства можно использовать на покупку оборудования, оплаты аренды и других услуг.

За время работы программы финансирование получили 57 самозанятых региона на сумму 21 500 000 рублей, сообщает Информцентр правительства Тюменской области. Условия займа: ставка от ключевой ставки Центрального Банка России;

срок — до 3 лет;

возможность отсрочки платежей на полгода. Программу финансирования можно выбрать на сайте Фонда. Дополнительная информация по телефону: +7 (932) 325-50-45. Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».