Самозанятые тюменцы могут получить финансовую поддержку на развитие бизнеса

Posted 2 марта, 12:03
Published 2 марта, 12:03
Modified Сегодня, 21:15
Updated Сегодня, 21:15
За время работы программы финансирование получили 57 самозанятых региона на сумму 21 500 000 рублей, сообщает Информцентр правительства Тюменской области.
Условия займа:
Программу финансирования можно выбрать на сайте Фонда. Дополнительная информация по телефону: +7 (932) 325-50-45.
Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».