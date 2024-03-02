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Posted 2 марта, 12:03

Published 2 марта, 12:03

Modified Сегодня, 21:15

Updated Сегодня, 21:15

Самозанятые тюменцы могут получить финансовую поддержку на развитие бизнеса

Самозанятые тюменцы могут получить финансовую поддержку на развитие бизнеса

2 марта 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
Займ до 500 000 рублей предоставляет Фонд микрофинансирования Тюменской области самозанятым. Средства можно использовать на покупку оборудования, оплаты аренды и других услуг.

За время работы программы финансирование получили 57 самозанятых региона на сумму 21 500 000 рублей, сообщает Информцентр правительства Тюменской области.

Условия займа:

  • ставка от ключевой ставки Центрального Банка России;
  • срок — до 3 лет;
  • возможность отсрочки платежей на полгода.

Программу финансирования можно выбрать на сайте Фонда. Дополнительная информация по телефону: +7 (932) 325-50-45.

Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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