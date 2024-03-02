Из Тюмени начнут летать самолеты в Армению. Стоимость билетов — от 11 тысяч рублей

Вылетать из Рощино в столицу Армении самолеты будут в 15:10, из Еревана в Тюмень — в 19:00. Время в пути составит 3 часа 40 минут из Еревана в Тюмень, и из Тюмени в Ереван 4 часа 50 минут. Стоимость билетов начинается от 11 тысяч 667 рублей.