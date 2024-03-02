Из Тюмени начнут летать самолеты в Армению. Стоимость билетов — от 11 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Вылетать из Рощино в столицу Армении самолеты будут в 15:10, из Еревана в Тюмень — в 19:00. Время в пути составит 3 часа 40 минут из Еревана в Тюмень, и из Тюмени в Ереван 4 часа 50 минут. Стоимость билетов начинается от 11 тысяч 667 рублей.
В настоящее время из Тюмени в Ереван и обратно можно улететь только с пересадкой. Самый короткий по продолжительности рейс, 8 часов 30 минут, предлагает авиакомпания Аэрофлот с пересадкой в Москве.
Ранее «Наш Город» писал, что вылетевший из Рощино в Новый Уренгой самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности — у воздушного судна после взлета не убралось шасси.