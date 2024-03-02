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Армянская Shirak Avia запустит в апреле рейс из Еревана в Тюмень

Из Тюмени начнут летать самолеты в Армению. Стоимость билетов — от 11 тысяч рублей

2 марта 2024, 07:58
Фото: 1MI

Армянская Shirak Avia запустит в апреле рейс из Еревана в Тюмень

С 5 апреля из Тюмени в Ереван начнут летать самолеты. Прямые рейсы запустит армянская авиакомпания Shirak Avia. Полеты будут выполняться еженедельно по пятницам на Boeing 737-500.

Вылетать из Рощино в столицу Армении самолеты будут в 15:10, из Еревана в Тюмень — в 19:00. Время в пути составит 3 часа 40 минут из Еревана в Тюмень, и из Тюмени в Ереван 4 часа 50 минут. Стоимость билетов начинается от 11 тысяч 667 рублей.

В настоящее время из Тюмени в Ереван и обратно можно улететь только с пересадкой. Самый короткий по продолжительности рейс, 8 часов 30 минут, предлагает авиакомпания Аэрофлот с пересадкой в Москве.

Ранее «Наш Город» писал, что вылетевший из Рощино в Новый Уренгой самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности — у воздушного судна после взлета не убралось шасси.

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