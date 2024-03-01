«Тюменская весна. Всей семьей» пройдет по всему региону

Posted 1 марта, 13:12
Published 1 марта, 13:12
Modified Сегодня, 20:59
Updated Сегодня, 20:59
Жители Ишима с интересом ждут викторину «Люби свой край», участники которой смогут получить ценные подарки за правильные ответы на вопросы. 16 марта для горожан будут работать выездные концертные бригады, а 17 марта пройдут спортивные акции: фестиваль ГТО «Всей семьей» и «Веселые семейные старты». На площадках рядом с домом развернется гастрономический фестиваль «Гуляй, Масленица!». Для ишимской молодежи будет организован фестиваль студенческой песни.
В рамках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей» на центральной площади поселка Голышманово 17 марта состоится народное гулянье «Гуляй, Масленица-затейница». Откроются гастрономические ряды «Где блины — тут и мы, где каша — тут и место наше». Гостей праздника ждет концертно-развлекательная программа. Проводят зиму голышмановцы традиционным сжиганием чучела Масленицы.
В Ярковском районе, как и в других муниципалитетах региона, фестиваль «Тюменская весна. Всей семьей» станет настоящим праздником для поклонников физкультуры и здорового образа жизни. 16 марта на площадке рядом с Ярковской школой все желающие смогут сдать нормативы ГТО. В шахматном клубе «Дебют» пройдет блицтурнир. Спортивные семьи смогут показать себя в спортивной эстафете «Выбираем будущее» в спорткомплексе «Ярково». 17 марта на площадке возле Ярковской школы выступят сельские силачи. Здесь же состоится футбольный матч «Кубок вызова». Семейные эстафеты и веселые спортивные конкурсы пройдут в эти дни не только в райцентре, но и в сельских поселениях.
Еще одна привлекательная для жителей региона акция — в рамках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей» во всех муниципалитетах будут работать «Палатки здоровья». В селе Ярково 16 и 17 марта их будет три: рядом с ЦКД, средней школой и «Молодежным центром». Для жителей других населенных пунктов Ярковского района в эти дни будут организованы «Уголки здоровья» под руководством фельдшеров местных ФАПов.
Нижнетавдинский район проведет фестиваль «Тюменская весна. Всей семьей» под девизом «Празднично, полезно, вкусно, интересно!». 15 марта в муниципалитете стартует викторина «Люби свой край». Все желающие старше 18 лет смогут проверить свои знания по истории Тюменской области и Нижнетавдинского района. За правильный ответ получат подарок и право участвовать во втором туре, который состоится 17 марта. Победителей будут ждать подарки, в том числе от спонсоров — предприятий района. 16 марта в муниципалитете пройдет песенный марафон «Поющий район». Его участниками станут хоровые коллективы школьников. В этот же день состоится школьная спортивно-патриотическая акция «Будь первым».
17 марта нижнетавдинцев ждет гастрономический фестиваль «Масленица хороша — широка ее душа». В программе — аттракционы, конкурсы, мастер-классы по выпечке блинов, ярмарка ремесленников и сельхозпроизводителей, крестьянская эстафета, концертные программы, народные игры и забавы, молодецкие потехи, катание на лошадях.
Тюменская весна всех порадовать должна, решили и в Армизонском районе. Дни с 15 по 17 марта будут насыщены яркими событиями, в числе которых — викторина «Люби свой край», всеми любимое народное гулянье «Масленица», концерты самодеятельных артистов и работников культуры.
Гастрономический фестиваль «Тюменские блины», выставка поделок «Масленичный самовар» и большой праздничный концерт «Гуляй, Масленица!» пройдут в рамках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей» в Сорокинском районе.