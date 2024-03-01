«Тюменская весна. Всей семьей» пройдет по всему региону

В Ярковском районе, как и в других муниципалитетах региона, фестиваль «Тюменская весна. Всей семьей» станет настоящим праздником для поклонников физкультуры и здорового образа жизни. 16 марта на площадке рядом с Ярковской школой все желающие смогут сдать нормативы ГТО. В шахматном клубе «Дебют» пройдет блицтурнир. Спортивные семьи смогут показать себя в спортивной эстафете «Выбираем будущее» в спорткомплексе «Ярково». 17 марта на площадке возле Ярковской школы выступят сельские силачи. Здесь же состоится футбольный матч «Кубок вызова». Семейные эстафеты и веселые спортивные конкурсы пройдут в эти дни не только в райцентре, но и в сельских поселениях.