Самые высокие зарплаты в Тюмени предлагают риэлторам и сварщикам

На третьем месте — машинист крана с зарплатой 180 тысяч, а на четвертом — машинист бульдозера, которому предлагают 160 тысяч рублей в месяц. На пятом месте расположился курьер. Он может зарабатывать до 132 тысяч, если будет работать на личном автомобиле.