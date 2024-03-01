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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Тюмени самые высокие зарплаты предлагают риэлторам и сварщикам

Самые высокие зарплаты в Тюмени предлагают риэлторам и сварщикам

1 марта 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени самые высокие зарплаты предлагают риэлторам и сварщикам

Тюменским риэлторам готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц. В рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов также попали сварщики, курьеры и машинисты.

Второе место по размеру предлагаемой зарплаты занял электрогазосварщик. В вакансии на hh.ru указано, что он может зарабатывать 195 тысяч рублей, но работать ему предстоит вахтовым методом.

На третьем месте — машинист крана с зарплатой 180 тысяч, а на четвертом — машинист бульдозера, которому предлагают 160 тысяч рублей в месяц. На пятом месте расположился курьер. Он может зарабатывать до 132 тысяч, если будет работать на личном автомобиле.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области резко вырос спрос на репетиторов. В них нуждаются образовательные учреждения онлайн и офлайн формата.

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