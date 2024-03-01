Самые высокие зарплаты в Тюмени предлагают риэлторам и сварщикам

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Второе место по размеру предлагаемой зарплаты занял электрогазосварщик. В вакансии на hh.ru указано, что он может зарабатывать 195 тысяч рублей, но работать ему предстоит вахтовым методом.
На третьем месте — машинист крана с зарплатой 180 тысяч, а на четвертом — машинист бульдозера, которому предлагают 160 тысяч рублей в месяц. На пятом месте расположился курьер. Он может зарабатывать до 132 тысяч, если будет работать на личном автомобиле.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области резко вырос спрос на репетиторов. В них нуждаются образовательные учреждения онлайн и офлайн формата.