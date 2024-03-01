Президент Сбера Герман Греф перечислил основные успехи банка за 15 лет работы

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:34
На днях были подведены итоги работы Сбербанка за прошлый год. Отмечается, что прибыль банка составила свыше 1,5 триллиона рублей, побив все рекорды. Сбер является лидером не только в финансовом секторе, но и в российской экономике в целом, пишет aif.ru. Показатель рентабельности у организации составил 25,3 процента.
По словам президента Сбербанка Германа Грефа, Сбер подарил миру столько инноваций, сколько не подарил ни один банк мира. Одной из современных его разработок является нейросеть GigaChat, способная общаться с пользователем, генерировать программный код и создавать изображения. Эту модель сегодня используют более 2,6 миллиона человек.
Кроме этого, в течение последних 15 лет Сбер внедрил такие передовые решения, как биометрия, кредитный скоринг, цифровая ипотека и ряд других. Это позволило организации занять ведущие позиции на рынке банковских услуг. Греф уточнил, что доля Сбера на рынке кредитных карт выросла с 0 до 50 процентов, на рынке эквайринга — с 23 до 50 процентов, а по ипотеке — с 45 до 55,9 процента. Сбербанк является третьим по величине эквайрером в мире.
Главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян отметила большой прогресс Сбербанка за последние 10 — 15 лет. На сегодняшний день Сбер больше напоминает транснациональную корпорацию, постоянно опережающую своих конкурентов на шаг. Количество клиентов организации составляет более 100 миллионов человек, и к каждому из них компания выстраивает индивидуальный подход.
Депутат Государственной думы Александр Якубовский обратил внимание на постоянный рост и развитие Сбера. При этом организация видит в каждом из своих клиентов человека, поэтому его сервисы разработаны с учетом человеческих потребностей и предпочтений.
По ключевым направлениям показатели Сбербанка показывают хороший рост. За счет этого процентные и комиссионные доходы организации увеличились. Об этом сообщил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Помимо этого, Сбер стремится снизить операционные расходы за счет активного развития искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов.
В течение последних десятилетий Сбербанку удалось осуществить беспрецедентную трансформацию. Были внедрены такие технологические инновации, как нейронные сети и машинное обучение. Как отметил эксперт в области экономики Андрей Бархота, все это дает основания говорить о кардинальном прогрессе и качественном прорыве в работе организации.