Президент Сбера Герман Греф перечислил основные успехи банка за 15 лет работы

Кроме этого, в течение последних 15 лет Сбер внедрил такие передовые решения, как биометрия, кредитный скоринг, цифровая ипотека и ряд других. Это позволило организации занять ведущие позиции на рынке банковских услуг. Греф уточнил, что доля Сбера на рынке кредитных карт выросла с 0 до 50 процентов, на рынке эквайринга — с 23 до 50 процентов, а по ипотеке — с 45 до 55,9 процента. Сбербанк является третьим по величине эквайрером в мире.