«Помощи не дождалась»: тюменский детский сад наказали за травму ребенка

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Девочка упала с турника и заплакала от боли, но так как в детском саду не было медработника, то и помочь ей было некому. Ее мама пришла в детский сад и вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила ребенка больницу. В медучреждении ей диагностировали закрытый перелом руки.
Мать пострадавшей девочки хотела, чтобы детский сад выплатил 250 тысяч рублей, но Ишимский городской суд удовлетворил ее требования частично. С детского сада взыскали 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее «Наш город» писал, что тюменская таксистка сбила ребенка на пешеходном переходе. Мальчик получил серьезные травмы, виновнице ДТП придется выплатить компенсацию.