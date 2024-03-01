nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

В тюменском детском саду девочка сломала руку

«Помощи не дождалась»: тюменский детский сад наказали за травму ребенка

1 марта 2024, 05:46
Фото: 1MI

В тюменском детском саду девочка сломала руку

В Ишиме девочка сломала руку во время прогулки с детьми из группы и воспитателем. Ей оказали медицинскую помощь только после того, как в детский сад пришла ее мама.

Девочка упала с турника и заплакала от боли, но так как в детском саду не было медработника, то и помочь ей было некому. Ее мама пришла в детский сад и вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила ребенка больницу. В медучреждении ей диагностировали закрытый перелом руки.

Мать пострадавшей девочки хотела, чтобы детский сад выплатил 250 тысяч рублей, но Ишимский городской суд удовлетворил ее требования частично. С детского сада взыскали 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Он не успел ничего»: в Тюмени простились с бойцом, которого мама искала два года
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что тюменская таксистка сбила ребенка на пешеходном переходе. Мальчик получил серьезные травмы, виновнице ДТП придется выплатить компенсацию.

Читайте также:
Александр Моор и Сергей Собянин подписали важное для тюменских школьников соглашениеВ ДТП с легковушками в Тобольске пострадали два пенсионераТюменке пришлось заблокировать счета после звонка от партии ЛДПР
#Общество#Происшествия#Ребенок#Тюменская область#Травмы#Новости тюмени#Ишимский район#Компенсация морального вреда#Детские сады#Любовь Селезнева
«Возвращение немцев»: в Тюмень привезли автомобили производства Volkswagen
29 февраля, 09:26
Клиент не всегда прав: тюменцам рассказали, нужно ли платить за поврежденный товар
29 февраля, 07:18
Рост пенсии и ужесточения по ипотеке. Что изменится в жизни тюменцев с марта 2024 год
29 февраля, 09:52
Арбитражи февраля: 46 миллионов нефтяникам, запрет такси и лекарство от рака
29 февраля, 06:17
«Минус 5 млн!»: чем для Тюменской области обернется списание долгов по указу Путина?
29 февраля, 12:41
«Он не успел ничего»: в Тюмени простились с бойцом, которого мама искала два года
29 февраля, 08:29