«Помощи не дождалась»: тюменский детский сад наказали за травму ребенка

Девочка упала с турника и заплакала от боли, но так как в детском саду не было медработника, то и помочь ей было некому. Ее мама пришла в детский сад и вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила ребенка больницу. В медучреждении ей диагностировали закрытый перелом руки.