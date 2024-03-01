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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Младенца госпитализировали после конфликта родителей в Санкт-Петербурге

1 марта 2024, 06:13
Трехмесячная девочка получила повреждения в результате ссоры в семье, произошедшей в Санкт-Петербурге. Младенца госпитализировали после инцидента.

По предварительной информации, мужчина начал избивать свою жену, которая держала ребенка на руках. В результате этого ребенок упал из рук женщины и ударился о пол, пишет news.ru.

Происшествие случилось в доме на Альпийском переулке. Сразу после этого мужчина скрылся из квартиры. Женщина обратилась за помощью в полицию. По информации издания, ребенок получил травму головы, состояние которой врачи оценили как средней степени тяжести.

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