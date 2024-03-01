Младенца госпитализировали после конфликта родителей в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
По предварительной информации, мужчина начал избивать свою жену, которая держала ребенка на руках. В результате этого ребенок упал из рук женщины и ударился о пол, пишет news.ru.
Происшествие случилось в доме на Альпийском переулке. Сразу после этого мужчина скрылся из квартиры. Женщина обратилась за помощью в полицию. По информации издания, ребенок получил травму головы, состояние которой врачи оценили как средней степени тяжести.