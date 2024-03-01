nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Квартиры в новостройках Тюмени стали продаваться быстрее

Квартиры в новостройках Тюмени стали продаваться быстрее

1 марта 2024, 09:51
Фото: 1MI
Квартиры в новостройках Тюмени продаются на 41 день быстрее, чем год назад. Об этом сообщает «Авито Недвижимость».

Средний срок экспозиции объектов в новостройках 87 дней, а на вторичном рынке жилья — 117 дней. Аналитики изучили данные за февраль прошлого года и обнаружили, что время на поиск покупателя сократилось на 13% на первичном рынке.

Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин отметил, что интерес к объектам в новостройках сократился в среднем на 11%, но сроки продаж уменьшились.

Тюменские лотерейные миллиардеры продали квартиру и уехали из страны
Узнать подробнее
«Причину такой динамики стоит искать в большей уверенности покупателей — теперь люди целенаправленно смотрят объекты для приобретения, а не просто мониторят ситуацию на будущее», — подчеркнул эксперт.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что доля тюменского рынка загородной недвижимости рискует сократиться на треть.

Читайте также:
Директор «Этажи» рассказал о последствиях сохранения ключевой ставки ЦБВ новостройках Тюмени стали чаще продавать студииРиэлтор рассказала, когда подешевеют квартиры в Тюмени
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Продажи#Новостройки#Экспозиция#Покупатели#Рынок недвижимости#Алина Петрова
«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
Сегодня, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
Сегодня, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
Сегодня, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
Сегодня, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
Сегодня, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
Сегодня, 07:45