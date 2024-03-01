Квартиры в новостройках Тюмени стали продаваться быстрее

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Средний срок экспозиции объектов в новостройках 87 дней, а на вторичном рынке жилья — 117 дней. Аналитики изучили данные за февраль прошлого года и обнаружили, что время на поиск покупателя сократилось на 13% на первичном рынке.
Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин отметил, что интерес к объектам в новостройках сократился в среднем на 11%, но сроки продаж уменьшились.
«Причину такой динамики стоит искать в большей уверенности покупателей — теперь люди целенаправленно смотрят объекты для приобретения, а не просто мониторят ситуацию на будущее», — подчеркнул эксперт.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что доля тюменского рынка загородной недвижимости рискует сократиться на треть.