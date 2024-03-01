Кадровая программа «Время героев» стартует уже 1 марта

Заявку можно подать на сайте времягероев.рф. Тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, следует обратиться в центры дистанционной оценки. После этого они смогут заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование.