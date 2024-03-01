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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Кадровая программа «Время героев» стартует уже 1 марта

Кадровая программа «Время героев» стартует уже 1 марта

1 марта 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney
Портал времягероев.рф начнёт работу 1 марта в 18:00 по московскому времени. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, «Время героев» — программа подготовки будущих руководителей из числа военнослужащих, прошедших СВО или участвующих в операции в настоящее время, пишет tass.ru.

Реализация данной программы поможет создать команду современных управленцев, которым будут доступны самые высокие должности. Программа реализуется на базе мастерской управления «Сенеж» со стороны Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Заявку можно подать на сайте времягероев.рф. Тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, следует обратиться в центры дистанционной оценки. После этого они смогут заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование.

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