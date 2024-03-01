Кадровая программа «Время героев» стартует уже 1 марта

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По его словам, «Время героев» — программа подготовки будущих руководителей из числа военнослужащих, прошедших СВО или участвующих в операции в настоящее время, пишет tass.ru.
Реализация данной программы поможет создать команду современных управленцев, которым будут доступны самые высокие должности. Программа реализуется на базе мастерской управления «Сенеж» со стороны Высшей школы госуправления РАНХиГС.
Заявку можно подать на сайте времягероев.рф. Тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, следует обратиться в центры дистанционной оценки. После этого они смогут заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование.