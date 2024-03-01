Эксперты оценили российские методы борьбы с незаконной торговлей табачными изделиями

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Такие данные были приведены в рамках третьей сессии совещания сторон Протокола Рамочной конвенции по борьбе против табака (РКБТ) ВОЗ о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. Об этом пишет РБК.
Россия пока формально не является стороной данного протокола, однако успешный опыт нашей страны в борьбе с нелегальным оборотом табачных изделий и никотинсодержащей продукции востребован зарубежными странами.
В Минпромторге главным элементом комплекса мер по борьбе с нелегальным оборотом табака считают учреждение в 2019 году цифровой системы прослеживаемости и обязательной маркировки средствами идентификации табачной продукции.
По словам замглавы ведомства Екатерины Приезжевой, новая цифровая система учитывает и во многом превышает требования Протокола РКБТ ВОЗ.
«Востребованность российского опыта в области системы цифровой маркировки и организации системы прослеживания прямо указывает на то, что действующее отраслевое регулирование в нашей стране — одно из самых современных в мире. Мы уверены, что дальнейшее инновационное развитие национального законодательства невозможно без обмена опытом с заинтересованными странами на международных площадках, таких как Совещание Сторон Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями в Панаме или мероприятий ЕАЭС и БРИКС. Такое позитивное сотрудничество даст новый импульс межстрановому сотрудничеству», — отметил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.
Цифровой учет позволяет отследить движение каждой единицы продукции, будь то пачка сигарет или просто фасованный табак, по всей товаропроводящей цепи, поскольку каждый матричный код маркировки позволяет однозначно убедиться в подлинности продукции.
«Применение цифровых инструментов в регулировании позволяет современными методами обеспечивать эффективное внедрение и контроль исполнения законодательства, положительно влияет на пользовательский опыт и доверие населения. Внедрение технологичных решений, включая цифровую маркировку, показывает цифровую зрелость страны. Мы формируем лучшие практики, опыт внедрения которых интересует другие страны и международные площадки», — подытожила международный эксперт по управлению изменениями, соавтор исследования ООН по достижению цифровой устойчивости стран Екатерина Генкина.