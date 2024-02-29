Жителя Тобольска избили у входа в ТЦ

По данным УМВД региона, подозреваемому от 25 до 30 лет. Он славянской внешности. Имеет рост около 170-175 сантиметров, плотное телосложение. В момент нападения был одет в белую куртку с черными вставками на рукавах и груди, темно-синие джинсы, белые кроссовки.