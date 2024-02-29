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Updated Сегодня, 12:16

Жителя Тобольска избили у входа в ТЦ

Жителя Тобольска избили у входа в ТЦ

29 февраля 2024, 12:14
Фото: 1MI
Житель Тобольска оказался избит у входа в торговый центр «Плаза». Как оказалось, пострадавшему 30 лет. С заявлением о нападении он обратился в полицию.

Сообщается, что инцидент произошел в 8-м микрорайоне вечером 22 февраля. Сейчас правоохранители разыскивают нападавшего.

По данным УМВД региона, подозреваемому от 25 до 30 лет. Он славянской внешности. Имеет рост около 170-175 сантиметров, плотное телосложение. В момент нападения был одет в белую куртку с черными вставками на рукавах и груди, темно-синие джинсы, белые кроссовки.

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Правоохранители просят горожан помочь. Если у вас есть хоть какая-то информация о личности подозреваемого, просьба обратиться в полицию.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области три дня не могут найти пропавшего 37-летнего Михаила Карманова. Родственники очень переживают за мужчину.

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