Жителя Тобольска избили у входа в ТЦ

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Сообщается, что инцидент произошел в 8-м микрорайоне вечером 22 февраля. Сейчас правоохранители разыскивают нападавшего.
По данным УМВД региона, подозреваемому от 25 до 30 лет. Он славянской внешности. Имеет рост около 170-175 сантиметров, плотное телосложение. В момент нападения был одет в белую куртку с черными вставками на рукавах и груди, темно-синие джинсы, белые кроссовки.
Правоохранители просят горожан помочь. Если у вас есть хоть какая-то информация о личности подозреваемого, просьба обратиться в полицию.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области три дня не могут найти пропавшего 37-летнего Михаила Карманова. Родственники очень переживают за мужчину.