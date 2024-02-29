В Тюмени прошел Единый день консультаций для некоммерческих организаций

Posted 29 февраля, 04:39
Published 29 февраля, 04:39
Modified Сегодня, 21:05
Updated Сегодня, 21:05
В областном центре консультации состоялись на базе ресурсного центра повышения квалификации и подготовки кадров сотрудников СО НКО при региональном центре «Семья».
С поздравлением к гостям единого дня консультаций обратилась Юлия Мясникова, начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области. «Проводим такое мероприятие уже второй раз, активность некоммерческих организаций, их интерес к ряду вопросов по деятельности сохраняется. Некоторые вопросы мы можем решить прямо во время консультации», — отметила Юлия Геннадьевна. Эксперт подробно рассказала о конкурсе грантов губернатора Тюменской области, обратив внимание на важные детали. Так, в связи с объявлением Года семьи, в конкурсе грантов губернатора Тюменской области существенно увеличено финансирование конкурсного направления «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», поэтому НКО предлагается по-другому посмотреть в этом году на свои проекты и запланировать такую тематику, чтобы внести свой вклад в реализацию мероприятий Года семьи (подробнее о конкурсе).
На вопросы гостей отвечали специалисты управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области, управления Министерства юстиции России по Тюменской области, отделения Социального фонда России по Тюменской области. Кроме того, состоялась групповая консультация по вопросам подготовки заявок для участия в конкурсах. Что учитывать при подготовке заявки в конкурсе на предоставление муниципального гранта, участникам рассказала Анастасия Бердюгина, председатель комитета прогнозирования департамента экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени.
Участники выразили слова благодарности организаторам мероприятия, а также сотрудникам ведомств за профессиональные и квалифицированные консультации и подробные ответы на все волнующие вопросы.