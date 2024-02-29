В Тюмени прошел Единый день консультаций для некоммерческих организаций

С поздравлением к гостям единого дня консультаций обратилась Юлия Мясникова, начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области. «Проводим такое мероприятие уже второй раз, активность некоммерческих организаций, их интерес к ряду вопросов по деятельности сохраняется. Некоторые вопросы мы можем решить прямо во время консультации», — отметила Юлия Геннадьевна. Эксперт подробно рассказала о конкурсе грантов губернатора Тюменской области, обратив внимание на важные детали. Так, в связи с объявлением Года семьи, в конкурсе грантов губернатора Тюменской области существенно увеличено финансирование конкурсного направления «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», поэтому НКО предлагается по-другому посмотреть в этом году на свои проекты и запланировать такую тематику, чтобы внести свой вклад в реализацию мероприятий Года семьи (подробнее о конкурсе).