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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

В Тобольске простились с погибшим под Авдеевкой героем

В Тобольске простились с погибшим под Авдеевкой героем

29 февраля 2024, 10:29
Фото: Типичный Тобольск
В Тобольске прошло прощание с бойцом Маратом Абдукаримовым. Мужчина героически погиб во время выполнения боевой задачи под Авдеевкой.

Как рассказывают сослуживцы, Марат был очень ответственным и всегда выполнял поставленные задачи в зоне СВО.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что военнослужащие до сих проводят разминирование Авдеевки. После освобождения этого населенного пункта имеется большое количество неразорвавшихся боеприпасов, в том числе западного производства. Инженеры тщательно осматривают каждую точку и уничтожают данные устройства противника.

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