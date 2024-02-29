В Тобольске простились с погибшим под Авдеевкой героем

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Как рассказывают сослуживцы, Марат был очень ответственным и всегда выполнял поставленные задачи в зоне СВО.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что военнослужащие до сих проводят разминирование Авдеевки. После освобождения этого населенного пункта имеется большое количество неразорвавшихся боеприпасов, в том числе западного производства. Инженеры тщательно осматривают каждую точку и уничтожают данные устройства противника.