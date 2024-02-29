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Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

Суд в Иллинойсе исключил Трампа из предварительных выборов республиканцев

29 февраля 2024, 16:33
Суд в американском штате Иллинойс принял решение исключить Дональда Трампа из республиканских предварительных выборов. Голосование запланировано на 19 марта.

Окружной судья приказал избирательной комиссии штата исключить Трампа из голосования. Однако исполнение этого решения отложено до пятницы в связи с подачей апелляции со стороны экс-президента США. Об этом пишет RuNews24.Ru со ссылкой на Chicago Suntimes.

Нанее Трамп был исключен из предварительных выборов в штатах Колорадо и Мэн. Причина такого решения связана с его предполагаемой причастностью к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Судьи ссылаются на 14-ю поправку конституции, которая запрещает «мятежникам» занимать выборные должности в государственных органах.

Трамп обжаловал эти решения в Верховном суде США. Предварительные выборы в Колорадо уже назначены на 5 марта.

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