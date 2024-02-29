Суд в Иллинойсе исключил Трампа из предварительных выборов республиканцев

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Окружной судья приказал избирательной комиссии штата исключить Трампа из голосования. Однако исполнение этого решения отложено до пятницы в связи с подачей апелляции со стороны экс-президента США. Об этом пишет RuNews24.Ru со ссылкой на Chicago Suntimes.
Нанее Трамп был исключен из предварительных выборов в штатах Колорадо и Мэн. Причина такого решения связана с его предполагаемой причастностью к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Судьи ссылаются на 14-ю поправку конституции, которая запрещает «мятежникам» занимать выборные должности в государственных органах.
Трамп обжаловал эти решения в Верховном суде США. Предварительные выборы в Колорадо уже назначены на 5 марта.