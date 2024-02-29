«Страдания и шанс наудачу»: чем опасен мистический день 29 февраля

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
В народе високосные годы считались несчастливыми, сними связывали скудный урожай, гибель скота, болезни и прочие несчастья. А 29 число февраля считался днем, когда негативная мистическая энергия особенно сконцентрирована и может привести к роковым последствиям.
Восточные славяне такой день называют Касьяновым или Кощеевым. В течение этих 24 часов люди, верующие в проклятья старались не выходить на работу и избегать темного времени суток, чтобы не встретиться с нечистой силой.
Легенда гласит, что именно 29 числа на землю спускается злой Касьян, который зол на все живое и завидует людскому счастью. Ненависть вызвала тем, что день памяти этого святого наступает лишь раз в 4 года.
Считается, что уберечь себя от нечистой силы можно повязав на руку нить из красной натуральной шерсти. Также стоит носить с собой что-то серебряное, чем больше — тем лучше. Защитить от встречи с нечистыми силами может и соль, ее следует сложить в мешочек и носить с собой в течение дня, а перед возвращением в дом, от него обязательно следует избавиться.
Избегать в этот день стоит принятия значимых решений, празднеств и любовных утех. В противном случае может случиться беда или даже трагедия, которая оставит отпечаток на всей жизни.
Есть и другое мнение, некоторые мистики уверены, что 29 февраля — день невероятной удачи и позитивных перемен, а энергия дня благоприятна для принятия кардинальных решений, которые непременно принесут человеку благо. Также этот день называют нулевым марта, с чем связывают положительное влияние наступления теплого периода и уход от мрака и холода.
С тем, что 29 число февраля — день удачный согласна и астролог Наталья Зира. Однако она все же рекомендует отгонять плохие мысли, чтобы не транслировать их в мир и не привлекать негативную энергию.
«Сила мысли очень недооценена. Использование энергии конца февраля нужно начинать именно с мыслей. Говорит себе каждый день, что вы всего добьетесь, что у вас все получится и вы для этого приложите все свои силы. Хвалите себя и своих близких и эта положительная энергия приумножится», — говорит астролог.
Также энергия поможет привлечь в жизнь позитивные изменения, так как благоволит трансформациям. Для того, чтобы этот процесс прошел успешно, стоит:
Но и к запретам на конец особенного месяца Наталья Зира рекомендует отнестись с особым трепетом, так как некоторые их них могут энергию високосного года направить в негативное русло. Среди них числятся:
Считается, что явления и события, произошедшие в этот необычный день, могут повлиять на дальнейшую судьбу. Так звуки треска из леса могут говорить о наступающих морозах, а шуршание — о близкой оттепели.
Снег или туман сигнализируют о грядущем богатом урожае, а капель пророчит затяжную прохладную весну. Особая облачность может говорить о приближении тепла и даже жарких дней.
Однако в науке появление еще одного дня в феврале объясняют достаточно просто — он помогает годам на Земле совпадать с астрономическими. Дело в том, что обычный календарный год состоит из 365 дней, однако это значение — приблизительное. На самом деле Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 5 часов и 49 минут. И за 4 года эти часы складываются в полноценный день. Чтобы разница не нарастала и было решено ввести високосный год с дополнительным днем в феврале.