«Страдания и шанс наудачу»: чем опасен мистический день 29 февраля

Однако в науке появление еще одного дня в феврале объясняют достаточно просто — он помогает годам на Земле совпадать с астрономическими. Дело в том, что обычный календарный год состоит из 365 дней, однако это значение — приблизительное. На самом деле Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 5 часов и 49 минут. И за 4 года эти часы складываются в полноценный день. Чтобы разница не нарастала и было решено ввести високосный год с дополнительным днем в феврале.