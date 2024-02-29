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Путин похвалил Тюменскую область в своем послании

Путин похвалил Тюменскую область в своем послании

29 февраля 2024, 10:58
Фото: стоп-кадр с трансляции
Президент России Владимир Путин похвалил Тюменскую область во время послания федеральному собранию. Глава страны сделал акцент на нескольких вещах.
Сюжет
Путин
«Страна гордится такими корпорациями», — сказал президент о «ЗапСибНефтехиме».

Напомним, что «ЗапСибНефтехим» — это крупный нефтехимический комплекс, расположенный в городе Тобольске. Комплекс специализируется на производстве различных нефтехимических продуктов, включая полимеры, удобрения и другие химические продукты.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Леонид Михельсон вошел в топ-5 наиболее разбогатевших российских бизнесменов. Состояние крупнейшего акционера ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур», в который входит тобольский завод ЗапСибНефтехим», оценивается в 27,5 миллиардов долларов.

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#Общество#Политика#Тюменская область#Россия#Тобольск#Путин#Послание#Удобрения#ЗапСибНефтехим#Доллары#Алина Петрова
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