Путин похвалил Тюменскую область в своем послании

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Леонид Михельсон вошел в топ-5 наиболее разбогатевших российских бизнесменов. Состояние крупнейшего акционера ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур», в который входит тобольский завод ЗапСибНефтехим», оценивается в 27,5 миллиардов долларов.