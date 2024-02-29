Путин похвалил Тюменскую область в своем послании

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
«Страна гордится такими корпорациями», — сказал президент о «ЗапСибНефтехиме».
Напомним, что «ЗапСибНефтехим» — это крупный нефтехимический комплекс, расположенный в городе Тобольске. Комплекс специализируется на производстве различных нефтехимических продуктов, включая полимеры, удобрения и другие химические продукты.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Леонид Михельсон вошел в топ-5 наиболее разбогатевших российских бизнесменов. Состояние крупнейшего акционера ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур», в который входит тобольский завод ЗапСибНефтехим», оценивается в 27,5 миллиардов долларов.