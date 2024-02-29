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Организаторы премии «Агроинвестор года — 2023» определили 18 победителей

Организаторы премии «Агроинвестор года — 2023» определили 18 победителей

29 февраля 2024, 20:12
29 февраля 2024 года в столичном отеле The Carlton, Moscow прошла торжественная церемония чествования победителей IV ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2023».

Как сообщает newsnn.ru, награждение было организовано при поддержке сотни гостей, в том числе владельцев и руководящего состава самых крупных агрохолдингов России и фермерских хозяйств, а также представителей органов федеральной, региональной власти, отраслевых изданий, специалистов по сельскохозяйственной деятельности.

В число финалистов по итогам 2023 года вошли 18 предприятий агропромышленного комплекса — начиная от системообразующих компаний и заканчивая небольшими фермерскими хозяйствами. Вне зависимости от объемов проделываемой ежегодно работы и уровня заработка, каждый из финалистов стремится развивать сельскохозяйственную отрасль в России. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» поблагодарили каждого претендента на победу за представленные для участия в конкурсном отборе практики, инициативы и успехи, и поздравили победителей.

«Вот уже два года сельхозпроизводители и другие участники аграрного рынка работают в непростых условиях: им приходится мириться с санкциями, различными экспортными ограничениями и госрегулированием рынков. Но это не останавливает их, они продолжают развиваться, инвестировать в новые направления, выпускать интересные продукты, реализовывать важные социальные проекты. Правила нашей премии таковы, что нужно выбрать одного победителя в каждой категории. Нашему жюри приходится очень непросто, ведь каждый проект достоин этой победы. Мы благодарим всех, кто подал заявки на участие, и, конечно, еще раз поздравляем победителей — ваши достижения имеют большое значение для отрасли, для продовольственной безопасности нашей страны!» — рассказала о множестве достойных претендентов на победу главред журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко.

В роли учредителей премии «Агроинвестор» выступило авторитетное отраслевое издание, работающее в составе медиахолдинга 1MI. Генеральным информационным партнером инициативы назначен федеральный многопрофильный коммуникационный холдинг 1MI.

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