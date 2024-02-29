Организаторы премии «Агроинвестор года — 2023» определили 18 победителей

«Вот уже два года сельхозпроизводители и другие участники аграрного рынка работают в непростых условиях: им приходится мириться с санкциями, различными экспортными ограничениями и госрегулированием рынков. Но это не останавливает их, они продолжают развиваться, инвестировать в новые направления, выпускать интересные продукты, реализовывать важные социальные проекты. Правила нашей премии таковы, что нужно выбрать одного победителя в каждой категории. Нашему жюри приходится очень непросто, ведь каждый проект достоин этой победы. Мы благодарим всех, кто подал заявки на участие, и, конечно, еще раз поздравляем победителей — ваши достижения имеют большое значение для отрасли, для продовольственной безопасности нашей страны!» — рассказала о множестве достойных претендентов на победу главред журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко.