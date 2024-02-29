Мумифицированное тело мужчины найдено в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Согласно информации от экстренных служб, мужчина скончался несколько лет назад и его год рождения — 1950. Однако, пока что нет никакой информации о причинах его смерти со стороны правоохранительных органов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По данным РЕН ТВ, мужчина умер семь лет назад. Но соседи этого дома не почувствовали никакого странного запаха за все это время, потому что двери и окна квартиры были тщательно закрыты.
Чтобы войти в квартиру, пришлось вызывать специалистов МЧС, которые открыли ее дверь.
Ранее в Щелково, подмосковном городе, было обнаружено тело пожилой женщины, которая находилась на унитазе. По мнению экспертов, эта мумия находилась в таком состоянии около двух лет.