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Мумифицированное тело мужчины найдено в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

29 февраля 2024, 08:08
В Санкт-Петербурге в одной из квартир было обнаружено тело мужчины, которое оказалось мумифицированным. Это произошло в квартире, расположенной на улице Красной Звезды в Пушкинском районе.

Согласно информации от экстренных служб, мужчина скончался несколько лет назад и его год рождения — 1950. Однако, пока что нет никакой информации о причинах его смерти со стороны правоохранительных органов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным РЕН ТВ, мужчина умер семь лет назад. Но соседи этого дома не почувствовали никакого странного запаха за все это время, потому что двери и окна квартиры были тщательно закрыты.

Чтобы войти в квартиру, пришлось вызывать специалистов МЧС, которые открыли ее дверь.

Ранее в Щелково, подмосковном городе, было обнаружено тело пожилой женщины, которая находилась на унитазе. По мнению экспертов, эта мумия находилась в таком состоянии около двух лет.

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