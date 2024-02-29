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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Когда тюменцам ждать магнитные бури и необычные природные явления в марте

Магнитные бури в марте 2024 года. Какие сюрпризы приготовила весна жителям Тюмени

29 февраля 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Когда тюменцам ждать магнитные бури и необычные природные явления в марте

Жителям Тюмени рассказали, каких сюрпризов ждать от магнитных бурь в марте 2024

Магнитные бури весной обещают быть одними из самых сильных. Что ждать жителям Тюмени от геомагнитных возмущений — в материале «Нашего города».

Когда ждать магнитных бурь в марте 2024 года

Первые дни марта для людей, которые страдают метеозависимостью, станут самыми тяжелыми. Несмотря на то, что в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на март 2024 года не содержится сведений о мощных магнитных бурях, несколько волнений все же изменят магнитосферу.

Фото: скриншот xras.ru

Слабые возмущения прогнозируются на 2 марта. Ожидается, что магнитосфера начнет изменяться в сторону роста после 12 часов дня. Однако даже слабой магнитной бури ждать не стоит. Уже к вечеру все успокоится. Такие же колебания будут в конце месяца.

Однако сложные дни все же будут. Пик, специалисты считают, придется на 9 и 10 марта. Средние колебания будут 15 и 16 марта и 27 и 28 марта. При этом отмечается, что их тюменцы даже не почувствуют.

Как магнитные бури скажутся на здоровье людей

В период магнитных бурь многие граждане наблюдают за собой переменчивость настроение, упадок сил, головные боли и обострение хронических болезней. Кроме этого, может нарушаться режим сна. Врачи рекомендуют, в эти дни больше пить воды, иметь под рукой нужные лекарства, отказаться от вредных привычек и побольше времени проводить за прогулками и отдыхом.

Какие необычные астрономические явления можно увидеть в марте 2024 года

В первый месяц весны ожидается пять ярких и необычных природных явлений. Однако наблюдать тюменцы смогут не за всеми. Так, по информации Яндекс.Погода, невооруженным взглядом можно будет увидеть встречу Юпитера и Луны. Планета и спутник встретятся в созвездии Овна 13–14 марта. Наблюдать явление можно после заката.

Еще одно важное природное явление — день весеннего равноденствия состоится 20 марта. Оба полушария Земли не будут наклонены по отношению к Солнцу, и светило окажется прямо над экватором.

И, наверно, самое загадочное явление — полутеневое лунное затмение. Оно пройдет 25 марта. И увидеть его можно будет после 12 часов по местному времени.

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