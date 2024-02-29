Магнитные бури в марте 2024 года. Какие сюрпризы приготовила весна жителям Тюмени

В период магнитных бурь многие граждане наблюдают за собой переменчивость настроение, упадок сил, головные боли и обострение хронических болезней. Кроме этого, может нарушаться режим сна. Врачи рекомендуют, в эти дни больше пить воды, иметь под рукой нужные лекарства, отказаться от вредных привычек и побольше времени проводить за прогулками и отдыхом.